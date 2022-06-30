Експорт електроенергії може приносити Україні понад 70 мільярдів на рік – Шмигаль — Finance.ua

Експорт електроенергії може приносити Україні понад 70 мільярдів на рік – Шмигаль Вчора 12:22 — Енергетика

У разі збільшення пропускної здатності на експорт електроенергії до 2,5 ГВт Україна зможе отримувати понад 70 млрд грн на рік від її продажу.

Про це заявив прем’єр Денис Шмигаль.

«Усього через три місяці після отримання енергетичного безвізу почався довгоочікуваний експорт української електроенергії в Європу! Сьогодні з першої години ночі такий експорт пішов у напрямку Румунії. Початковий обсяг складає 100 МВт», — написав прем’єр.

«Енергетичний безвіз із ЄС, який запрацював у березні цього року, дає свій дуже осяжний та практичний результат. Лише за перший день державне підприємство „Укренерго“ заробило 10 млн грн на продажі доступу до міждержавного перетину», — додав Шмигаль.

За його словами, потенціал експорту української електроенергії в Європу складає до 2,5 ГВт. За таким сценарієм держава зможе отримувати більше 70 млрд грн на рік.

«Після перемоги України у війні це дозволить суттєво збільшити інвестиції в галузь та модернізувати її до найкращих європейських стандартів. Енергетика стане одним із драйверів відновлення нашої економіки, як уже стала драйвером нашої інтеграції в ЄС», — резюмував очільник уряду.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.