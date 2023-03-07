Експорт електроенергії дозволить підтримати фінансовий стан "Укренерго" — Finance.ua
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Експорт електроенергії дозволить підтримати фінансовий стан "Укренерго"

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Надлишкову електроенергію можна експортувати до Європи та заробляти на цьому, замість того, щоб обмежувати її виробництво, вважає директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.
За його словами, зараз в окремі години доби існує профіцит електроенергії. Через це «Укренерго» вимушена обмежувати виробництво електрики, в першу чергу з відновлювальних джерел енергії.
Омельченко підкреслив, що за ці обмеження виробництва «Укренерго» має виплачувати виробникам компенсацію.
«Треба розглянути можливість експорту електричної енергії в окремі години для того, щоб, по-перше, зелена генерація могла заробляти в цій ситуації, зменшувати боргову напругу. А з іншого боку, „Укренерго“, так сказати не збільшувала своєї заборгованості», — сказав він.
Омельченко додав, що на енергоринку існують дуже великі борги. Зокрема борги на балансуючому ринку складають 14 млрд грн, а заборгованість перед «зеленою» генерацією за 2022 рік склала 18 млрд грн.
«Тому вирішення фінансової проблеми, я думаю, що це основне, одне з основних завдань. А для цього потрібно дещо змінювати підходи до роботи ринку електричної енергії», — підсумував він.
За матеріалами:
УНІАН
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