Експорт авто з України: які моделі, скільки та куди везуть — Finance.ua

Експорт авто з України: які моделі, скільки та куди везуть
З січня по вересень 2022 року з України експортували 1877 транспортних засобів. Більшість із них (41,3%, 775 шт.) були вживаними. Найактивніше протягом року з України вивозили автомобілі у липні: 331 штуку.
Про це пишуть фахівці Інституту досліджень авторинку.
Які авто вивозять з України назавжди
Із загальної кількості експортованих транспортних засобів найбільше легковиків: 337 шт. Також з України вивезли 50 сідлових тягачів (усі вживані), 9 причепів та 2 вантажних авто.
Більшість транспортних засобів були з двигунами внутрішнього згорання, електричних — лише 10.
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Основна частина експортованих вживаних автомобілів була виготовлена понад 20 років тому, тобто раніше 2002 року випуску (43,9%, 268 шт.).
На другому місці за популярністю транспортні засоби, виготовлені у 2019 році.
Куди експортують
Найбільше вживаних транспортних засобів у 2022 році з України експортували до Польщі (172 штуки). На другому місці Ніґерія (142 шт.), а на третьому — Німеччина (95 шт.):
- Польща — 172 шт.
- Ніґерія — 142 шт.
- Німеччина — 95 шт.
- Нідерланди — 40 шт.
- Молдова — 39 шт.
- Болгарія — 33 шт.
- Грузія — 31 шт.
- ОАЕ — 28 шт.
- Румунія — 24 шт.
- Казахстан — 20 шт.
- Афганістан — 16 шт.
- Буркіна-Фасо — 15 шт.
- Литва — 15
- Угорщина — 14 шт.
- Йорданія — 13 шт.
В переліку привертають увагу екзотичні як для такого виду торгівлі країни: ОАЕ, Казахстан, Афганістан, Буркіна-Фасо та Йорданія.
Натомість нові транспортні засоби найбільше експортували до Румунії (27%, 112 шт.), Молдови (25,1%, 104 шт.) та Німеччини (16,9%, 70 шт.).
Найпопулярніші моделі авто, експортовані з України
Найпопулярнішими моделями в експорті вживаних транспортних засобів протягом січня-вересня 2022 року стали Renault Logan (22 шт.), DAF CF (18 шт.) і Renault Magnum (12 шт.).
Експортували в основному нові легковики, виготовлені не в Україні — тобто, це фактично реекспорт раніше ввезених машин з-за кордону.
Загалом, у порівнянні з імпортом вживаних транспортних засобів, сегмент експортних авто у десятки разів менший, проте це також тренд: Україна не завжди є кінцевою точкою, де машина закінчує своє існування.
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