Експорт авто з України: які моделі, скільки та куди везуть — Finance.ua

Експорт авто з України: які моделі, скільки та куди везуть Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Експорт авто з України: які моделі, скільки та куди везуть

З січня по вересень 2022 року з України експортували 1877 транспортних засобів. Більшість із них (41,3%, 775 шт.) були вживаними. Найактивніше протягом року з України вивозили автомобілі у липні: 331 штуку.

Про це пишуть фахівці Інституту досліджень авторинку.

Інфографіка: eauto.org.ua

Які авто вивозять з України назавжди

Із загальної кількості експортованих транспортних засобів найбільше легковиків: 337 шт. Також з України вивезли 50 сідлових тягачів (усі вживані), 9 причепів та 2 вантажних авто.

Більшість транспортних засобів були з двигунами внутрішнього згорання, електричних — лише 10.

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Основна частина експортованих вживаних автомобілів була виготовлена понад 20 років тому, тобто раніше 2002 року випуску (43,9%, 268 шт.).

На другому місці за популярністю транспортні засоби, виготовлені у 2019 році.

Куди експортують

Найбільше вживаних транспортних засобів у 2022 році з України експортували до Польщі (172 штуки). На другому місці Ніґерія (142 шт.), а на третьому — Німеччина (95 шт.):

Польща — 172 шт. Ніґерія — 142 шт. Німеччина — 95 шт. Нідерланди — 40 шт. Молдова — 39 шт. Болгарія — 33 шт. Грузія — 31 шт. ОАЕ — 28 шт. Румунія — 24 шт. Казахстан — 20 шт. Афганістан — 16 шт. Буркіна-Фасо — 15 шт. Литва — 15 Угорщина — 14 шт. Йорданія — 13 шт.

В переліку привертають увагу екзотичні як для такого виду торгівлі країни: ОАЕ, Казахстан, Афганістан, Буркіна-Фасо та Йорданія.

Натомість нові транспортні засоби найбільше експортували до Румунії (27%, 112 шт.), Молдови (25,1%, 104 шт.) та Німеччини (16,9%, 70 шт.).

Найпопулярніші моделі авто, експортовані з України

Найпопулярнішими моделями в експорті вживаних транспортних засобів протягом січня-вересня 2022 року стали Renault Logan (22 шт.), DAF CF (18 шт.) і Renault Magnum (12 шт.).

Інфографіка: eauto.org.ua

Експортували в основному нові легковики, виготовлені не в Україні — тобто, це фактично реекспорт раніше ввезених машин з-за кордону.

Загалом, у порівнянні з імпортом вживаних транспортних засобів, сегмент експортних авто у десятки разів менший, проте це також тренд: Україна не завжди є кінцевою точкою, де машина закінчує своє існування.

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