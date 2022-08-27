Експерти розповіли, яким буде курс долара у вересні — Finance.ua

Експерти розповіли, яким буде курс долара у вересні Вчора 10:05 — Валюта

Експерти не прогнозують суттєвих змін курсу долара в Україні на початку осені.

Про це пишуть Факти ICTV із посиланням на опитаних аналітиків.

За словами економіста Бориса Кушнірука, безготівковий курс зараз зафіксований НБУ, чи він залишиться на рівні 36,57 грн — залежить від регулятора.

«Він має зараз природу переважно не так економічну, як природу очікувань. Якщо не буде негативних повідомлень, то гривня залишатиметься відносно стабільною до готівкового курсу. Залежить від того, що робитиме Нацбанк з емісією», — зазначив Кушнірук, додавши, що емісія породжує інфляцію, додаткову гривню в обігу, що чинить тиск на курс.

Експерт припустив, що якщо не буде негативних очікувань та емісії, то курс на готівковому ринку залишатиметься на тому ж рівні, що зараз: близько 40 грн за долар. В іншому випадку курс і далі розхитуватиметься.

У свою чергу, інвестиційний банкір Сергій Фурса прогнозує, що тиск на гривню зберігатиметься як у вересні, так і до кінця поточного року.

«Ми можемо говорити, що у вересні так само збережеться тиск на національну валюту. Швидше за все, у вересні офіційний курс залишиться незмінним, так само буде на рівні 36,6 грн/долар. На якому рівні на той момент буде курс чорного ринку, вгадати неможливо», — наголосив Фурса.

За прогнозом економіста Олексія Куща, до кінця року слід очікувати на подальшу девальвацію гривні та відповідно падіння курсу.

«Думаю, що слід очікувати подальшої девальвації. Наскільки вона буде глибокою, зараз важко говорити. Тут дуже багато факторів, які ми ще не бачимо і не можемо враховувати», — зазначив експерт.

Прогнози

Повернутися до «довоєнного» курсу долара (який був до 24 лютого 2022 року) — неможливо.

За словами економіста Бориса Кушнірука, курс валют и дуже рідко відкочується до старих показників.

"На 2-3% може відкотитися, а до рівня 28 грн/долар — ні. Як він не відкотився, коли було 8 грн/долар, потім стало 25 грн/долар, — зазначив експерт, додавши, що курс у певний момент може різко підвищуватись, а потім трохи дешевшати, але не до старих рівнів.

Кушнірук припустив, що після війни рівень доходів українців у доларовому еквіваленті за стабільного курсу зростатиме, що покращить фінансову ситуацію для громадян.

У свою чергу, економіст Олексій Кущ пояснює: прогнозувати післявоєнний курс зараз складно, адже строки закінчення війни невідомі. При цьому Кущ підтверджує: повернення до довоєнного курсу не буде.

«З урахуванням емісії, яка була зроблена, надрукованих грошей, ослаблення нашої економіки, у нас уже не буде можливості повернути курс гривні назад», — заявив економіст, додавши, що значне зниження курсу гривні може бути навіть шкідливим для економіки України, зокрема, для експортної галузі, для якої потрібна така «планова» девальвація.

Довідка Finance.ua:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам — раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

УНІАН За матеріалами:

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