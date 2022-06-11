Експерти розповіли, яким авто оптимально володіти під час кризи — Finance.ua
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Експерти розповіли, яким авто оптимально володіти під час кризи

Вчора 19:33Технології&Авто
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Через воєнний стан в Україні сильно зросла вартість утримання та експлуатації авто. У зв’язку з цим багато покупців ретельно підходять до вибору майбутнього авто. Автоексперти розповіли, який автомобіль стане найменш витратним з погляду технічного обслуговування і оптимально підійде для покупки в період дефіциту пального.
Найкращим вибором для покупки стануть прості за конструкцією транспортні засоби, які позбавлені турбонагнітачів, роботизованої КПП та електронних помічників.
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Як відомо, чим більше запчастин використовується в авто, тим частіше він потребує ремонту. Це стосується будь-якого вузла ТЗ — від двигуна, КПП і до компонентів, що відповідають за комфорт у поїздці. Таким чином, відремонтувати машину спрощеної конструкції буде набагато дешевше.
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Автоексперти радять купувати машини з атмосферним силовим агрегатом, укомплектованим МКПП чи гідромеханічною АКПП. Крім того, при виборі авто звертайте увагу на популярні моделі, які експлуатують служби таксі та великі компанії.
Що стосується пального, то в сучасних реаліях найкращим рішенням буде авто з ГБО, оскільки на АЗС немає ліміту на заправку газом і поки що його є в достатній кількості.

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За матеріалами: MMR
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