Експерти проаналізували, як в Україні змінився ринок довгострокової оренди житла — Finance.ua

Експерти проаналізували, як в Україні змінився ринок довгострокової оренди житла Сьогодні 08:01 — Нерухомість

Експерти проаналізували, як в Україні змінився ринок довгострокової оренди житла

Упродовж останніх 12 місяців найбільший асортимент квартир для оренди спостерігався з травня по липень.

Про це свідчить аналітика OLX Нерухомість.

У травні на сайті зафіксували 162 722 опубліковані оголошення, у червні пропозиція сягнула максимуму — 188 376 вільних помешкань, а в липні склала 163 432 оголошення.

Найбільша кількість помешкань впродовж цих трьох місяців була у Києві (168 188 квартир), Одесі (72 368) та Дніпрі (35 509). А от станом на початок 2023 року на місці Дніпра опинився Львів і замкнув трійку міст — лідерів за кількістю оголошень.

Пікові періоди серед орендарів

Українці найактивніше цікавилися житлом для оренди у березні, коли хвиля внутрішніх міграцій була найбільшою. Тоді на оголошення відгукнулися 835 243 разів. Найактивніше шукали у Львові (236 755 відгуків), Івано-Франківську (83 961) та Дніпрі (59 585).

Натомість найбільше вільних квартир пропонували в Одесі (10 821 оголошення), Києві (9 592) та Дніпрі (8 595).

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Другим піковим періодом став серпень (720 922 відгуки на оголошення), коли люди почали повертатися до великих міст напередодні початку шкільного року та старту нового бізнес-сезону. Найбільший вибір спостерігався в Києві (44 005 оголошень), Одесі (22 013) та в Харкові (10 581).

Інтерес орендарів теж змістився. Вперше лідером стала столиця з показником у 160 058 відгуків на оголошення. На пропозиції орендувати помешкання в Дніпрі відгукнулися 86 466 разів, в Одесі — 80 603 рази. Водночас Львів посів четверту сходинку, кількість відгуків у серпні склала всього 46 510.

Як змінювалася вартість оренди

Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві наразі майже відновилася до рівня березня 2022 року. Тоді медіанна ціна становила 9 865 гривень. У серпні знизилась до 8 500 гривень, а вже в січні 2023 року склала 9 300 гривень.

Двокімнатки в столиці теж здають дешевше, ніж торік. В січні медіанна ціна склала 12 875 гривень тоді як в березні 2022 середній цінник був 14 271 гривень.

Трикімнатні квартири здешевшали ще більше: в середньому до 18 631 гривні за місяць у січні відповідно до 22 484 гривень у березні.

У Дніпрі ціни, навпаки, зросли. Так, медіанна вартість оренди 1-кімнатного помешкання в березні 2022 року становила 6 313 гривень. У серпні ціна підскочила до 8 438 гривень. Однак уже в січні дещо стабілізувалася до 7 063 гривень на місяць.

2-кімнатні здорожчали в середньому на 14%: з 8 300 гривень в березні до 9 469 гривень у січні 2023-го, а 3-кімнатні квартири — на 13%: з 10 063 гривень до 11 375 гривень на місяць.

У Львові ситуація наступна: однокімнатні квартири в березні здавали в середньому за 10 769 гривень на місяць, а станом на січень цього року медіанна ціна склала 13 693 гривні.

Двокімнатні помешкання здорожчали з 15 596 гривень до 17 310 гривень. А от трикімнатки — навпаки — дещо здешевшали. Якщо в березні за такі квартири просили в середньому 18 290 гривень, то в січні вартість знизилась до 17 759 гривень.

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