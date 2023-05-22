Експерти підрахували, яку частину матеріалів для післявоєнної відбудови можуть виготовити українські компанії — Finance.ua

Експерти підрахували, яку частину матеріалів для післявоєнної відбудови можуть виготовити українські компанії Сьогодні 18:30 — Казна та Політика

Експерти підрахували, яку частину матеріалів для післявоєнної відбудови можуть виготовити українські компанії

В Україні вітчизняні компанії мають достатньо потужностей, щоб виготовити майже 90% будівельних матеріалів, які потрібні для відбудови країни.

Про це свідчать результати дослідження, яке провели фахівці громадської організації «Інститут міжнародних економічних досліджень» та державного підприємства «Укрпромзовнішекспертиза», повідомляє проєкт USAID «Економічна підтримка України», за сприяння якого провели дослідження.

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Фахівці, які вивчали виробничі потужності українських заводів будівельних матеріалів у воєнний час, з’ясували, що близько 15% цих підприємств були пошкоджені або зруйновані, але цей сектор зберігає дуже високі виробничі потужності широкого спектру будівельних матеріалів і може забезпечити до 90% необхідних матеріалів.

Виробництво необхідних матеріалів в Україні позитивно вплине на економіку. Зокрема, передбачається, що буде збережено біля 100 тис. робочих місць, згенеровано $5,6 млрд заробітної плати та $4,4 млрд податкових надходжень.

Враховуючі ціни на будматеріали українського виробництва, загальна вартість відновлення буде нижчою, кажуть експерти.

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«Результати дослідження демонструють, що практично знищено виробництво листового скла чи обладнання для електророзподільних щитів. Ці матеріали завозяться з країн Європейського Союзу, що врешті впливає на їхню вартість. У той же час триває будівництво заводів, зокрема з виробництва скла, газобетону, сухих будівельних сумішей. Нові потужності в Україні можуть зменшити вартість цього обладнання та матеріалів для використання на внутрішньому ринку», — резюмують у USAID.

Водночас експерти окреслили основні бар'єри: визнані високі військові ризики, неможливість отримати кредити, відсутність розуміння ринку на тривалу перспективу, висока вартість підключення до енергомереж.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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