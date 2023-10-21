Експерти підрахували вартість заміни акумулятора в електрокарах (інфографіка) — Finance.ua

Експерти підрахували вартість заміни акумулятора в електрокарах (інфографіка) 21.10.2023, 02:09 — Технології&Авто

Експерти підрахували вартість заміни акумулятора в електрокарах (інфографіка)

Акумуляторні батареї є найважливішим компонентом електромобіля, а також найдорожчим. Компанія Visual Capitalist використовувала дані Benchmark Minerals Intelligence, щоб визначити, скільки коштуватиме змінний акумуляторний блок для шести наявних та майбутніх електромобілів.

Вартість нового літій-іонного акумуляторного блоку в майбутньому Ram 1500 REV 2025 може досягати 25 853 доларів, що робить його майже таким же дорогим, як і новий автомобіль Toyota Prius 2024 року.

Акумулятор Ram 1500 REV з величезною ємністю 229 кВт•год та нікель-кобальт-марганцевим акумулятором (NCM) з елементами від LG Energy Solution став найдорожчим у порівнянні. За оцінками, лише акумуляторна батарея становить майже 32% від вартості всього автомобіля.

Наступним за вартістю став акумуляторний блок Cadillac Escalade IQ 2025 випуску, ємність якого становить 200 кВт•год. Акумулятор розкішного повнорозмірного електричного позашляховика вартістю 22 540 доларів США, в якому також використовуються елементи LG Energy Solution, але з хімічним складом нікель-кобальт-марганець-алюміній (NCMA), становить 17% від загальної вартості автомобіля.

На іншому кінці спектра знаходиться Ford Mustang Mach-E 2023 з найдешевшим акумулятором у цьому дослідженні, який оцінюється в 6895 доларів. На акумулятор потужністю 70 кВт•год із літій-залізо-фосфатом (LFP) та елементами LG Energy Solution припадає 16% загальної вартості автомобіля.

Іншими транспортними засобами, включеними в порівняння, є Tesla Model S 2023, Rivian Amazon EDV 2022 і Volkswagen ID.4 2023. За винятком побудованого в Мексиці Ford Mustang Mach-E, решта електромобілів виготовляється в США.

Найдорожчим хімічним складом акумуляторів є оксид літію, нікелю, кобальту та алюмінію (NCA), середня ціна якого становить 120,3 долара за кВт•год. Літій-нікель-кобальт-оксид-марганець (NCM) елементи дешевші — 112,7 долара за кВт•год. Літій-залізо-фосфатні батареї (LFP) дешевше виробляти, ніж варіанти на основі кобальту та нікелю, їх середня ціна становить 98,5 доларів за кВт•год.

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