Експерти підрахували, скільки принесе Україні розблокування морпортів — Finance.ua

Експерти підрахували, скільки принесе Україні розблокування морпортів Сьогодні 21:00 — Казна та Політика

Розблокування українських морських портів, які наразі не можуть працювати через вихід росії з «зернової угоди», та, як наслідок, повноцінне відновлення українського експорту морськими шляхами принесе в українську економіку 18−20 млрд дол.

Таку оцінку надав керівник Центру політичного аналізу, експерт з міжнародної економіки Володимир Головко у програмі «Українські порти у блокаді» на YouТube-каналі УНІАН.

«За попередніми підрахунками, загалом розблокування морських портів може дати до 18−20 мільярдів доларів для економіки нашої держави», — сказав він.

Головко наголосив, що блокування морських портів виснажує національну економіку.

«Без відновлення нормальної повноцінної роботи портів у нас є проблеми з фінансуванням спротиву російській агресії. Бо ті податки, які збираються в країні, і витрати на оборону — в дефіциті. І поки що з місцевих бюджетів перекидуються кошти, але це не може тривати безкінечно. Нам треба, щоб бізнес працював», — підкреслив експерт

Головко нагадав, що до повномасштабного вторгнення росії основним українським товаром, який експортували морем, окрім зерна, були залізна руда та сталь. Одним з основних імпортерів продукції гірничо-металургійного комплексу був Китай, тому, на думку експерта, ця країна має бути залучена до процесу розблокування українських морських портів.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня Росія остаточно вийшла із «зернової угоди», заявивши, що віднині кораблі, які з’являтимуться у Чорному морі, будуть вважатись такими, що перевозять військові вантажі.

Також після припинення дії «зернового договору» російські військові розпочали ракетні та дронові удари по портовій інфраструктурі України та зернових сховищам. Це призвело до значних руйнувань та знищення значних обсягів агропродукції.

Через зупинку роботи «зернового коридору» Україні в липні вдалось експортувати агропродукції на майже третину менше, ніж в червні, — усього 3,7 млн тонн.

За результатами 2022 року експорт гірничо-металургійної продукції з України зменшився на 45% - до 23,98 млн тонн. У грошовому виразі показник впав на 57,8% - до 2,91 млрд долл.

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УНІАН За матеріалами:

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