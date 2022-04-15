Експерти назвали «Всесвітній автомобіль року» — Finance.ua

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Експерти назвали «Всесвітній автомобіль року»

Вчора 01:29Технології&Авто
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Експерти назвали «Всесвітній автомобіль року»Експерти назвали «Всесвітній автомобіль року»
Під час Міжнародного мотор-шоу в Нью-Йорку назвали переможця конкурсу «Всесвітній автомобіль року» (WCOTY). Ним став електричний хетчбек Hyundai Ioniq 5.
У фіналі нова модель південнокорейської марки обійшла за підсумками голосування двох інших електричних конкурентів — кросовер Ford Mustang Mach-E та хетчбек Kia EV6. При цьому з останнім Hyundai Ioniq 5 ділить основні вузли та агрегати.
Корейський електрохетч також став переможцем у двох інших категоріях. Так, в конкурсі «Найкращий електрокар року» він випередив за очками Audi e-tron GT та Mercedes-Benz EQS, а у перегонах за «Найкращий дизайн» він виграв у Audi e-reon GT та Kia EV6.
Нагадаємо, Hyundai Ioniq 5 пропонується з двома варіантами батарей на 58 та 72,6 кВт-год, а також із силовими установками, що складаються з одного або двох агрегатів.
Топова версія укомплектована парою електричних моторів, які у сумі видають 302 к.с. і 605 Нм крутного моменту. Такий автомобіль здатний набирати сотню за 5,2 секунди, а його максимальний запас ходу становить майже півтисячі кілометрів.
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За матеріалами: MMR
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