Експерти назвали «Всесвітній автомобіль року» — Finance.ua

Експерти назвали «Всесвітній автомобіль року»

Експерти назвали «Всесвітній автомобіль року»

Під час Міжнародного мотор-шоу в Нью-Йорку назвали переможця конкурсу «Всесвітній автомобіль року» (WCOTY). Ним став електричний хетчбек Hyundai Ioniq 5.

У фіналі нова модель південнокорейської марки обійшла за підсумками голосування двох інших електричних конкурентів — кросовер Ford Mustang Mach-E та хетчбек Kia EV6. При цьому з останнім Hyundai Ioniq 5 ділить основні вузли та агрегати.

Корейський електрохетч також став переможцем у двох інших категоріях. Так, в конкурсі «Найкращий електрокар року» він випередив за очками Audi e-tron GT та Mercedes-Benz EQS, а у перегонах за «Найкращий дизайн» він виграв у Audi e-reon GT та Kia EV6.

Нагадаємо, Hyundai Ioniq 5 пропонується з двома варіантами батарей на 58 та 72,6 кВт-год, а також із силовими установками, що складаються з одного або двох агрегатів.

Топова версія укомплектована парою електричних моторів, які у сумі видають 302 к.с. і 605 Нм крутного моменту. Такий автомобіль здатний набирати сотню за 5,2 секунди, а його максимальний запас ходу становить майже півтисячі кілометрів.

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