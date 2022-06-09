Експерти KSE уточнили загальну суму прямих збитків інфраструктури через війну — Finance.ua

Експерти KSE уточнили загальну суму прямих збитків інфраструктури через війну

Вчора 16:04 — Казна та Політика

Експерти KSE уточнили загальну суму прямих збитків інфраструктури через війну

За останніми обрахунками загальна сума прямих збитків інфраструктури становить $103,9 млрд.

Про це повідомили в KSE.

Раніше повідомляли про суму $105,5 млрд, зменшення повʼязане з перерахунком втрат, пояснили в KSE.

За останній тиждень відбулося зростання збитків, завданих підприємствам, закладам освіти та охорони здоровʼя, дитсадкам, адмінбудівлям та складській інфраструктурі. Збитки, завдані через руйнування та пошкодження українських підприємств, вже досягли $11,5 млрд, освітніх закладів — $1,6 млрд, медзакладів — $1,1 млрд, дитсадків — $576 млн.

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Загалом з початку війни росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 44,8 млн квадратних метрів житлового фонду, 256 підприємства, 6,3 тис. залізничних колій, 656 медзакладів, 1177 закладів освіти, 668 дитсадків, 198 складів, 20 торгівельних центрів, 28 нафтобаз.

Водночас, станом на 8 червня аналітики також зробили уточнення щодо суми збитків залізничної інфраструктури та рухомого складу. У порівнянні з попереднім звітом, збитки за цією категорією скоротились на $1 млрд і станом на 8 червня становлять $2,7 млрд. Внаслідок бойових дій пошкоджено 6,3 тис. колій та 41 міст.

«Уточнення повʼязані з коригуванням коефіцієнта пошкодження майна на неконтрольованих територіях. Перерахунок зроблено на основі підходу, що пошкоджено 40% від загальної вартості нерухомого (будівлі, споруди, колії, нерухоме обладнання) та 100% від вартості рухомого майна (локомотиви, вагони, інструменти, обчислювальна техніка)», — йдеться у пресрелізі KSE.

З цього приводу з експертами «Укрзалізниці» продовжуються дискусії, оскільки УЗ вважає втраченим на неконтрольованих територіях 100% майна. Після звільнення територій та отримання доступу до майна буде зроблено новий обрахунок для точнішої оцінки.

Скорочення оцінки збитків від пошкоджень легкових авто повʼязане із перерахунком середніх цін на цей транспорт, а також з отриманням точніших даних. У попередніх звітах вартість втрат авто розраховувалась на основі середньої ціни на авто загалом по країні, натомість поточна оцінка сформована вже з урахуванням середніх цін за містами. Так, за уточненими обрахунками внаслідок війни українці втратили майже 105 тисяч легкових автомобілів, загальна сума збитків від яких складає $968 млн (попередня оцінка — $1,6 млрд). Ці обрахунки не враховують кількості і вартості не зареєстрованих в Україні авто («евроблях»), тож фактична сума збитків може бути вищою.

Зміни також відбулися в оцінці збитків релігійних та культурних споруд. Враховуючи специфічність цієї категорії, наявність даних щодо вартості об’єктів релігійної сфери дуже обмежена. В останній версії методології для об’єктивної оцінки робиться припущення, що вартість великих обʼєктів культурної сфери становить в середньому близько 100 млн грн, водночас середня вартість менших споруд — близько 20 млн грн.

За останніми даними через бойові дії вже зруйновано чи пошкоджено щонайменше 141 релігійних та 203 культурні споруди, сума збитків, завданих храмам, церквам, лаврам та соборам, за оцінками КSЕ, становить $81 млн; обʼєктам культури — $272 млн.

Загальні втрати економіки України через війну коливаються від $564 млрд до $600 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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