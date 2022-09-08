Експерти KPMG вважають, що не варто очікувати значного зростання крипторинку до кінця 2022 року — Finance.ua

Експерти KPMG вважають, що не варто очікувати значного зростання крипторинку до кінця 2022 року Вчора 06:04 — Фінтех і Картки

Експерти KPMG вважають, що не варто очікувати значного зростання крипторинку до кінця 2022 року

Зниження інвестиційної активності призведе до того, що криптовалютна галузь завершить 2022 рік з результатами набагато нижчими за попередній рік.

Таку думку у своєму звіті висловили аналітики крупної аудиторської фірми KPMG, підбиваючи попередні підсумки першого півріччя 2022 року.

На думку експертів, на криптовалютному ринку фіксується глобальна зміна профілю інвесторів. Якщо до 2018 року значна частина інвестицій надходила від роздрібних інвесторів, то тепер більша частка припадає на інституціоналів.

Ця ситуація призвела до значних змін у сприйнятті ризиків, пов’язаних із криптоактивами. Якщо з погляду роздрібного інвестора криптоактиви зовсім не корелюються з традиційними активами, то з погляду інвестиційного ризику для інституційних інвесторів вони діють дуже схоже.

Минулого року інституційні інвестори вклали в галузь рекордну суму $32.1 млрд. Проте цього року, після низки банкрутств значущих для криптовалютної індустрії проектів, стратегія інституційних інвесторів кардинально змінилася.

Частина інвесторів суттєво знизила свою активність, тоді як інша почала прагнути рекапіталізації для зниження потенційних ризиків. Як наслідок, після рекордного зльоту у попередні роки глобальні інвестиції у галузь за перше півріччя 2022 року впали до $14.2 млрд.

Аналітики KPMG, оцінивши поточний потенціал ринку, дійшли висновку, що оскільки інвестиції в ліквідні криптовалюти та блокчейн продовжують неухильно знижуватися, то не варто очікувати на якесь значне зростання ринку до кінця 2022 року.

cryptomisto За матеріалами:

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