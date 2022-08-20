Експерти дали три поради щодо захисту даних смартфона — Finance.ua
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Експерти дали три поради щодо захисту даних смартфона

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Сучасні мобільні пристрої містять велику кількість особистих даних, які не повинні бути доступними для зовнішнього світу. Йдеться про фотографії, відео, реквізити платіжних карток, електронні документи, файли тощо.
Експерти дають три прості поради, як зберегти ваші персональні дані в цілості та безпеці.
Видалити старі програми
Багато мобільних додатків зберігають дані користувача під час використання. Вони продовжують зберігати їх, навіть якщо ними не користуються. Тому має сенс очистити невикористовувані мобільні аплети з пам’яті пристрою.
Дозволити перегляд
Кожна програма, встановлена ​​на смартфоні, має певний набір дозволів. Наприклад, програма Camera може отримати доступ до камери, мікрофона та GPS-модуля смартфона. Часто під час інсталяції програми запитувані дозволи не стосуються їх роботи. У зв’язку з цим, з метою забезпечення безпеки персональних даних, наданий аплет слід переглянути. Це можна зробити в налаштуваннях пристрою.
Обмеження відстеження реклами
Багато разів програми, встановлені на смартфонах, використовують історію веб-перегляду для персоналізації реклами. Такий підхід дозволяє рекламодавцям точніше націлювати оголошення. Щоб вимкнути відстеження, виберіть розділ «Конфіденційність і безпека» в налаштуваннях Google Chrome. Далі потрібно вибрати пункт «Блокувати файли cookie», а потім активувати опцію «Не відстежувати».
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За матеріалами:
iTechua
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