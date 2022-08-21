Експертка розповіла, які штрафи передбачені за відсутність Зеленої картки — Finance.ua
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Експертка розповіла, які штрафи передбачені за відсутність Зеленої картки

Особисті фінанси
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Експертка розповіла, які штрафи передбачені за відсутність Зеленої картки
Експертка розповіла, які штрафи передбачені за відсутність Зеленої картки
Відсутність Зеленої картки або ж її фальсифікація призводять до дуже неприємних наслідків. Якщо такого водія зупиняє за кордоном місцева поліція, перевіряє поліс і виявляє, що він фальшивий, з вичерпаним терміном дії або ж його взагалі немає — водія оштрафують, а автомобіль найімовірніше відправлять на штрафмайданчик. В окремих випадках водія навіть можуть заарештувати.
Про це під час онлайнового вебінару розповіла експертка страхування, керівниця служби турботи про клієнтів страхового бізнесу Finance.ua Страхування Дар’я Горбач.
«Скажімо, у Польщі штраф за відсутність поліса складає 6 тис. злотих (понад 47 тис. грн. — Ред.). У Німеччині — близько 1800 євро (понад 67 тис. грн. — Ред.), а якщо протягом 6 місяців виноситься повторний штраф за відсутність поліса, на автомобіліста чекає до 1 року позбавлення волі. В Іспанії штраф складає близько 1500 євро (понад 56 тис. грн. — Ред.), а в Чехії — від 1 тис. крон (понад 1500 грн. — Ред.)», — зазначила вона.
Горбач закликала всіх українських водіїв, які виїжджають машиною за кордон, заздалегідь придбати Зелену картку та дотримуватися правил дорожнього руху за кордоном, адже штрафи там значно більші, ніж в Україні.

Довідка Finance.ua:

  • страхові компанії, що мають право укладати договори міжнародного страхування «Зелена картка», з 1 вересня запропонують автовласникам можливість укладання таких договорів в електронному виді.
Придбати Зелену картку онлайн ви завжди можете на Finance.ua. Вам потрібно лише вибрати тип вашого автомобіля, вказати термін дії поліса та напрямок, у якому ви їхатимете. Оформлення відбувається за лічені хвилини, а електронний поліс прийде електронною поштою.

Зелена карта й інші: яка страховка потрібна для перетину кордону під час війни 🚗

За матеріалами:
Finance.ua
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