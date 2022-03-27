Експертка прогнозує, що в Україні цьогоріч зберуть близько 70% від звичних обсягів зерна — Finance.ua
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Експертка прогнозує, що в Україні цьогоріч зберуть близько 70% від звичних обсягів зерна

Вчора 09:29Аграрний ринок
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Якщо воєнна ситуація суттєво не погіршиться, українські аграрії можуть отримати врожай основних сільгоспкультур на рівні 70% від середньорічних показників.
Такий прогноз висловила заступниця генерального директора ProAgro Group Марія Колесник.
За її оцінками, через війну від 20 до 30% ріллі цього року «випадуть» із сільськогосподарського обігу.
«Є умовна лінія фронту. І у місцевостях, що перебувають на її межі або під тимчасовою окупацією, а також там, де безпосередньо ведуться бої, посівна не відбудеться. Принаймні, провести її вкрай складно не лише через нестачу людського, матеріально-фінансового ресурсів, а в першу чергу з огляду на фактор безпеки... Також доволі великі площі заміновані. Навіть на звільнених від ворога територіях орати й сіяти ризиковано», — наголосила Колесник.
На її думку, про ці площі можна говорити як про потенційну можливість отримати збіжжя на полях, засіяних з осені озимими пшеницею і ячменем. «Щось на кшталт: що виросте — те виросте. Якщо будуть сприятливі погодні умови. Бо, на жаль, на цих територіях я б не радила виводити на поля техніку навіть для підживлення посівів чи інших сільгоспробіт», — сказала агроекспертка.
На решті ж територій, зазначила вона, потрібно акумулювати ресурс, щоб вчасно та якісно провести посівну кампанію. При цьому Колесник не прогнозує особливих проблем із забезпеченням аграріїв посівним і садивним матеріалом. Не є критичною і проблема забезпечення добривами, які рекордно подорожчали, що позначиться на вартості збіжжя нового врожаю. «Проте за умови, що держава підтримає селян фінансово, зокрема через форвардні закупівлі та спрощення доступу до кредитування, без підживлення посіви не залишаться», — переконана Колесник.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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