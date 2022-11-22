Експертка назвала продукти, які подешевшали в листопаді — Finance.ua

Експертка назвала продукти, які подешевшали в листопаді Сьогодні 19:35 — Особисті фінанси

Попри прогнозоване експертами зростання цін на продукти, деякі з них останнім часом подешевшали.

Серед таких борошно і гречка. Як повідомила виданню «Фокус» завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Інна Сало, на тлі кращого, ніж очікувалося, врожаю зернових культур, поступове збільшення цін на крупи та борошно, яке спостерігалося протягом останніх трьох місяців, сповільнилося.

Ціни на борошно, які протягом жовтня практично не змінилися, за два тижні листопада зменшилися майже на 5% до 21,06 грн за кг. Також з початку жовтня до середини листопада гречка подешевшала до 76,37 грн за кг (-7,3%).

«На початку листопада 2022 року ціни на більшість видів м’яса призупинили своє зростання і навіть знизилися порівняно з початком жовтня 2022 року. А роздрібні ціни на яловичий гуляш, курячі гомілки та куряче філе залишилися на рівні початку жовтня», — каже Інна Сало.

За даними моніторингу роздрібних цін у продуктових супермаркетах, станом на середину листопада ціни на згадані продукти зафіксувалися на рівні:

яловичий гуляш — 217,71 грн за кг;

яловичі ребра — 145 грн за кг;

куряче філе — 134,45 грн за кг;

курячі гомілки — 74,95 грн за кг;

курячі стегна — 99,95 грн за кг.

При цьому в період із 1 жовтня до 15 листопада 2022 року намітилася тенденція до зниження цін на свинину, а саме:

лопатка — 156,94 грн за кг (-6,6%);

ошийок — 193,94 грн за кг (-11,2%).

«Найбільше за останній рік подорожчала свинина — 43,4-63,5% залежно від виду. Але в жовтні вартість свинини знизилася на 1-6,1%, що зумовлено як зростанням обсягів імпорту свинини, так і збільшенням реалізації живих свиней і зниженням закупівельних цін», — прокоментувала ситуацію Інна Сало.

Крім цього, у період із 1 жовтня до 15 листопада відбулося сезонне зниження цін на деякі овочі та фрукти.

А точніше:

капуста білокачанна зараз коштує 13,48 грн за кг (-18,2%);

буряк — 12,9 грн за кг (-6,6%);

цибуля ріпчаста — 32,40 грн за кг (-3,6%);

морква — 22,85 грн за кг (-9,6%);

яблука — 11,2 грн за кг (-37,6%);

апельсини — 73,13 грн за кг (-6,7%);

лимони — 65,55 грн за кг (-6,4%);

банани — 58,67 грн за кг (-6,1%).

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