Експерт зробив прогноз, які продукти подорожчають до кінця року — Finance.ua

Експерт зробив прогноз, які продукти подорожчають до кінця року Вчора 20:28 — Особисті фінанси

До кінця року в Україні, швидше за все, подорожчають крупи, хліб, молочна і м’ясна продукції, а також картопля та яйця.

Такий прогноз зробив економічний експерт Олег Пендзин, передає 24 канал.

За його словами, картопля зараз дешевше навіть, ніж був до війни, але в листопаді — грудні і він почне рости в ціні.

«Все буде дорожчати. У нас у вересні інфляція 24%. Національний банк і Міністерство економіки заявили, що до кінця року буде 30%. Продовольчий кошик буде десь під 38% зростання», — заявив Пендзин.

Окремо Пендзин прогнозує, до кінця року слід очікувати зростання ціни яєць до 10%:

«Обов’язково побачимо подорожчання яєць перед Новим роком, коли буде ажіотажний попит... війна не війна, а готуватися до Нового року будуть всі. Тому, я думаю, відсотків на 7-8... до 10% до кінця року. В реальності десяток буде десь 55-57 гривень, у середньому».

УНІАН За матеріалами:

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