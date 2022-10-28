Експерт зробив прогноз, які продукти подорожчають до кінця року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експерт зробив прогноз, які продукти подорожчають до кінця року

Особисті фінанси
257
До кінця року в Україні, швидше за все, подорожчають крупи, хліб, молочна і м’ясна продукції, а також картопля та яйця.
Такий прогноз зробив економічний експерт Олег Пендзин, передає 24 канал.
За його словами, картопля зараз дешевше навіть, ніж був до війни, але в листопаді — грудні і він почне рости в ціні.
«Все буде дорожчати. У нас у вересні інфляція 24%. Національний банк і Міністерство економіки заявили, що до кінця року буде 30%. Продовольчий кошик буде десь під 38% зростання», — заявив Пендзин.
Окремо Пендзин прогнозує, до кінця року слід очікувати зростання ціни яєць до 10%:
«Обов’язково побачимо подорожчання яєць перед Новим роком, коли буде ажіотажний попит... війна не війна, а готуватися до Нового року будуть всі. Тому, я думаю, відсотків на 7-8... до 10% до кінця року. В реальності десяток буде десь 55-57 гривень, у середньому».
Отримати позику до зарплати👛
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.