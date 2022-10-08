Експерт з питань енергетики спрогнозував, що чекає українців прийдешньої зими — Finance.ua
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Експерт з питань енергетики спрогнозував, що чекає українців прийдешньої зими

Енергетика
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Україні вистачає газу для прийдешньої зими, особливо на тлі збереження власного газовидобутку. Однак є проблема, яка полягає в «Газпромі».
Як розповів експерт з питань енергетики Юрій Корольчук, раніше Україна видобувала 20 млрд м3 власного газу, а видобуватиме 18 млрд м3 — це не велике падіння в умовах війни.
«Ми могли б закачати підземні сховища газу на 12 млрд м3, і нам би цього вистачило. До початку опалювального сезону, я думаю, ми закачаємо 14,5 млрд м3. Але якщо припиниться транзит російського газу, тоді нам буде складно. Наскільки складно — не можу сказати. Буде складно тому, що доведеться качати газ в підземні сховища на схід, на південь України. І в 2009 році, коли ми це востаннє робили, нам тоді вистачило ресурсу. Але був невеликий період — до трьох тижнів, і запаси газу були більше в підземних сховищах, а сьогодні їх мало. Навіть якщо взяти 15 млрд куб м — це все одно мало. Тому що ми не знаємо, яка буде зима», — зазначив Корольчук.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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