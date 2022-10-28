Експерт відповів, чи допоможе переведення годинників в Україні зекономити електроенергію — Finance.ua

Експерт відповів, чи допоможе переведення годинників в Україні зекономити електроенергію Вчора 16:45 — Енергетика

В Україні спостерігаються перебої з постачанням електроенергії після низки ударів рф по енергооб’єктах країни. Тож чи варто сподіватися, що переведення годинників 30 жовтня 2022 дозволить заощадити електричну енергію?

На це запитання відповів аналітик енергетичних ринків Максим Білявський.

За його словами, у середньому за рахунок переведення стрілок годинника вдається заощадити не більше 2% електроенергії, а це на рівні статистичної похибки. Проте в Україні потрібна економія у понад 20%.

«Суттєво зекономити не вдасться, тому що головним споживачем електроенергії є не вуличні ліхтарі, а побутові прилади та енергоємні підприємства», — наголосив Білявський.

За його словами, економити слід за рахунок модернізації промисловості (наприклад, замінити прожектори майданчиків або лампи розжарювання в цехах на LED), зміни графіка робочого часу промислових підприємств та запровадження третьої зміни.

Стрілки годинника в Україні на зимовий час переводять в останню неділю жовтня рівно о 04:00. Час переводять на годину назад. Відповідно, у 2022 році час буде переведено у ніч з 29 на 30 жовтня.

УНІАН За матеріалами:

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