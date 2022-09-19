Експерт спрогнозував розворот криптовалютного ринку — Finance.ua

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Експерт спрогнозував розворот криптовалютного ринку

Фінтех і Картки
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Експерт спрогнозував розворот криптовалютного ринку
Експерт спрогнозував розворот криптовалютного ринку
Колишній топ-менеджер Goldman Sachs та макроінвестор Рауль Пал наголосив на сприятливих перспективах ринку цифрових активів на горизонті 12–18 місяців. Він посилався на формування передумов для зміни ситуації в економіці.
Експерт нагадав, що ринки відображають майбутнє, а не ситуацію в режимі реального часу. На його думку, спад в економіці, про який почали часто говорити у Twitter, вже дисконтований у котируваннях.
Він порівняв динаміку індексу NASDAQ із показником ділових настроїв ISM. За розрахунками фахівця, значення першого відповідає рівням скорочення ВВП на 2%. За останніми даними, у вересні ISM не змінився, склавши 52,8 п., що вище за передрецесійний рівень у 48 п.
Пал спрогнозував негативну інфляцію протягом наступних 18 місяців.
«Якщо ми подивимося на рік уперед, то рецесія позаду, ставки нижчі, а інфляція ослаблена. Це хороша комбінація для ризикових активів та криптовалют. Останні досягли дна у червні. Біткойн два дні тому пройшов через ретест мінімумів. Я так це сприймаю», — заявив експерт.
Макроінвестор послався на сигнал до купівлі за індикаторами ДеМарка. По Ethereum він спрацював раніше, додав фахівець.
Нагадаємо, у липні Пал вказав на підготовку криптовалютного ринку до розвороту тренду вгору через зростання грошової маси.
За матеріалами:
Forklog
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