Експерт спрогнозував нові ціни на пальне — Finance.ua

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Експерт спрогнозував нові ціни на пальне

Енергетика
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Через здорожчання нафти на світовому ринку в Україні з вересня ціни на бензин та дизпаливо зростуть до 54−55 грн/л. Натомість ціни на газ зростатимуть помірно і складуть 22−24 грн/л.
Про це розповів в ефірі інформаційного телемарафону економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетьман. «На світовому ринку нафта, на жаль, поповзла вгору. З трохи більше 70 доларів місяць тому вона піднялася до 86 доларів за барель Брент. І саме тому будуть потроху зростати ціни на наших заправках на бензин, на дизпаливо. Якщо зараз через повернення довоєнного ПДВ і акцизів вони набрали 4−5 гривень, як і прогнозували економісти, то через зростання цін на нафту вони потроху ще зростуть до 54−55 гривень за літр 95-го і приблизно в ту ж ціну дизель», — сказав він.
Експерт підкреслив, що вплив зростання світових цін на нафту на вартість бензину та дизпалива в Україні стане помітним з вересня. Натомість, за словами Гетьмана, ціна на газ для автомобілів зростатиме помірно.
«Ціна на газ буде вигідно відрізнятись від цін на бензин і буде в межах 22−24 грн/л», — додав він.
З 1 липня 2023 року в Україні було відновлено ПДВ на пальне зі ставкою 20%, який до березня минулого року становив 7%. Як результат, ціни на автозаправних станціях продовжували зростати щотижня.
Засновник мережі АЗС «Прайм» Дмитро Льоушкін розповідав, що за оптимістичним сценарієм, до кінця цього літа ціни на пальне зростатимуть приблизно на 1−2 гривні на тиждень. За його словами, вже всередині серпня реальна ціна може сягнути 60 гривень.
За матеріалами:
УНІАН
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