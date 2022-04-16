Експерт розповів, які продукти подорожчають в Україні — Finance.ua

Експерт розповів, які продукти подорожчають в Україні

Вчора 19:32 — Особисті фінанси

На початку квітня в Україні з’явилася статистика щодо зростання цін на різні продукти. Зокрема, найбільше подорожчали овочі. Важливо розуміти, що на сьогодні в Україні дефіциту по основних продуктах харчування немає. А ось основна причина зростання цін — логістичні проблеми.

Про це розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

«У нас надзвичайно важкі у зв’язку з війною, розірванням традиційних коопераційних зв’язків, логістичні проблеми доставки продуктів з одного регіону в інший. Через блокпости, через небезпеку, наявність вибухонебезпечних пристроїв. І ціна на продукти харчування, на ті ж овочі різна по різних регіонах», — пояснив Пендзин.

Традиційно в Україні всі ранні овочі вирощуються або в теплицях, або завозяться з-за кордону. Ранні огірки, помідори, капуста, молода картопля прибували з Єгипту, Ізраїлю, Туреччини, Польщі. Це все сьогодні для України недоступно, тому що порти Чорного моря заблоковані. У деяких випадках товари завозяться в обхід через інші країни, тому і їх вартість зростає.

«Коли ми з вами говоримо про об’єктивне зростання цін на ранні овочі, які традиційно в Україні були або імпортовані, або парникові, то ми ж розуміємо, що сьогодні на Закарпатті парника немає, ні на Херсонщині, ні в Запорізькій області ранніх овочів цього року не буде. Є проблеми з Миколаївщиною, Одеською областю. При тому, що уряд для того, щоб забезпечити традиційно овочами українців у травні-червні кинув клич щодо посівів овочів на присадибних ділянках, він пропонує міняти там квіти на овочі. Це ж не просто так. Уряд усвідомлює, що на сьогодні, по-перше, логістичні шляхи ускладнені, по-друге, місця виробництва тих овочів мають проблеми. Традиційно овочева група у нас Херсонщина, але вона сьогодні в окупації», — розповів експерт.

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