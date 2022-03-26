Експерт розповів, чи є ризики втрати заощаджень в ОВДП та євробондах у разі окупації — Finance.ua

Експерт розповів, чи є ризики втрати заощаджень в ОВДП та євробондах у разі окупації

Вчора 15:35 — Фондовий ринок

Вже понад місяць російські війська намагаються завоювати територію України, але наші захисники мужньо дають їм відсіч.

Від дій агресора страждають і мирні люди, і інфраструктура, і фінансова система.

Про те, чи варто перейматися інвесторам у разі окупації якихось територій України, розповів директор ICU Trade Сергій Швець під час безкоштовного вебінару «Фондовий ринок України в умовах воєнного стану: рятувальне коло чи баласт для країни та громадян».

За його словами, зараз ми бачимо, що держава Україна забезпечує платежі за всіма своїми зобов’язаннями.

«З огляду на ту фінансову підтримку, яку оголосили багато інших країн світу та міжнародні організації, я думаю, що така ситуація зберігатиметься», — каже Сергій Швець.

Експерт зазначає, що у зв’язку з нинішньою ситуацією варто сподіватися і вірити, що все буде добре і не буде жодних проблем з погашенням.

Однак навіть якщо розглядати варіант окупації, що наразі є малоймовірним, то можна зробити прогноз, дивлячись крізь призму того досвіду, який має наша країна.

«Можна подивитись у минуле та побачити, що коли окупували Крим та частини Донецької та Луганської областей, то після цього Україна провела реструктуризацію своїх зовнішніх зобов’язань — було випущено нові єврооблігації, за якими зараз регулярно проводяться виплати. Також були задіяні спеціальні фінансові інструменти, завдяки яким інвестори могли вийти без втрат та навіть трохи заробити», — розповів експерт.

При цьому внутрішні зобов’язання було виплачено у повному обсязі — і в гривні, і в іноземній валюті.

«Тому в цілому, якщо у вас як у інвестора довгий період інвестування, то будь-яка реструктуризація не є проблемою — ви отримаєте можливість інвестувати і далі, навіть під більший відсоток», — підсумував представник ICU.

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