Експерт розповів, чому європейські партнери побоюються українського АПК — Finance.ua

Експерт розповів, чому європейські партнери побоюються українського АПК Сьогодні 19:07 — Аграрний ринок

Експерт розповів, чому європейські партнери побоюються українського АПК

Президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко вважає, що аграрний бізнес в Україні дуже відрізняється від того, що собою являє агропромисловий комплекс Євросоюзу, тому в Україні - це бізнес, а в ЄС — сфера економічної діяльності. Таку думку він висловив в ексклюзивному коментарі УНН.

«Все ж таки аграрний бізнес в Україні як до початку війни, так й зараз залишається бізнесом. Тому що я не можу назвати аграрний бізнесом цю сферу у ЄС. Чому вона (сфера АПК у ЄС — ред.) перелякана — бо вони кажуть: ви зробіть реформу, щоб у вас було як у нас — 3 корови, 5 га землі і двоє поросят на кожного фермера — і тоді ми вас пустимо. Для них 100 га, як у нас, — це щось страшне», — підкреслив експерт.

При цьому, на його думку, для України «100 га — це мале фермерське господарство».

«До 200 га — це мале, 200 й більше — це середнє, більше ніж 10 тис. га — велике (господарство — ред.). Для них 1 тис. га — це просто стрес, коли вони чують. А у нас це середнє господарство, яке, звичайно, у рази ефективніше, ніж у них. Тому у цих умовах війни втрати величезні. Але, все ж таки, це залишається аграрним бізнесом. І ми, не дивлячись на те, що у нас величезні втрати за рахунок логістики — вони виросли в 4 рази, а ціни впали на внутрішньому ринку — і навіть при цьому конкурентоспроможність є, і ми поставляємо нашу продукцію за кордон», — охарактеризував ситуацію Леонід Козаченко.

Члени громадської спілки «Всеукраїнський аграрний форум» звернулися з листом до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, у якому просять вжити заходів щодо повноцінного відновлення постачання української сільськогосподарської продукції, передусім на ринки ЄС.

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