Експерт розповіла, від чого залежатиме курс — Finance.ua
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Експерт розповіла, від чого залежатиме курс

Валюта
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Яким буде курс долара у 2023 році, спрогнозувати складно. Вартість валюти буде залежати від багатьох факторів, у тому числі від ситуації на фронті і від фінансової допомоги міжнародних партнерів.
Про це розповіла директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько, передає 24 канал.
Зазначається, що саме війна та її тиск на економіку найбільше впливають на курс гривні.
«Але дуже багато залежить від конкретного розвитку подій на війні, рівня фінансової допомоги від міжнародних партнерів, емісії гривні, стану торгового балансу, кількості українців, які повернуться на батьківщину», — зазначила експерт.
«Всі ці фактори прямо або побічно будуть формувати курс гривні. І точно спрогнозувати кожен з них поки неможливо», — додала Золотько.
За матеріалами:
УНІАН
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