Експерт розповіла про нову географію ринку праці та найбільш затребувані спеціальності — Finance.ua

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Експерт розповіла про нову географію ринку праці та найбільш затребувані спеціальності

Особисті фінанси
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Експерт розповіла про нову географію ринку праці та найбільш затребувані спеціальності
Експерт розповіла про нову географію ринку праці та найбільш затребувані спеціальності
В Україні почав оживати ринок праці. Зараз на великих сайтах із працевлаштування відкрито 75−85 тис. вакансій. Загалом, за півтора роки повномасштабного вторгнення базова структура ринку праці не помінялася.
Про це розповіла експерт ринку праці Тетяна Пашніна.
Зараз в лідерах на ринку працевлаштування «універсальні» професії, в сферах продажу, торгівлі, виробництва. Вони були в лідерах і до масштабної війни, і зараз їх кількість не зменшується.
«На зараз у більшості професійних сфер, таких як банки, бухгалтерія, закупівлі, консалтинг, маркетинг тощо, фахівець який шукає роботу, може знайти декілька тисяч пропозицій по всій Україні», — відмічає Тетяна Пашніна.
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Регіони

Лідером ринку по кількості вакансій залишається Київ, наразі тут доступно більше 26 тисяч пропозицій. Львів зараз більш активний ніж Харків, а Дніпро не так «здало» позиції цього року, там зараз доступно 4 тисячі вакансій, як і в Одесі. Хоча традиційно влітку Одеса мала більше пропозицій через море і туризм, зараз там шукають сушистів, офіціантів, покоївок, операторів по ремонту платіжних терміналів, водіїв, тощо.
«В Харкові 3300 вакансій, це хороша цифра, враховуючи, що рік тому їх було 900. На шостому місці по кількості вакансій завжди було Запоріжжя, там 1300 вакансій, як і у Івано-Франківську. Війна „ударила“ по ринку праці в Запоріжжі», — зауважує експерт.
Загалом географічно ринок праці помінявся, західні регіони більш активні як роботодавці, більш багаті на заробітну плату. Згідно останній аналітиці на сайті з пошуку роботи, середня зарплата в західних регіонах зросла, у східних піднімається в залежності від тиші на фронті. «Зарплата там не росте, бо бізнес не іде так активно, як хотілося б. Інвестори не розуміють перспектив, тому не роблять вкладів», — каже Тетяна Пашніна.

Хто потрібен

Вкрай важко виділити спеціальності, які зараз затребувані. Через сезонні роботи потрібні комбайнери, трактористи тощо. Підприємствам не вистачає працівників робочих спеціальностей — слюсарів, швачок, інженерів, технологів, яких і так було не багато на ринку праці.
«Вкрай важко спрогнозувати, якою буде ситуація на ринку праці восени. Дуже хотілося б щоб не стало гірше. Хотілося б почати поступово розбудовувати східні регіони», — додає Пашніна.
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За матеріалами:
УНН
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