Експерт прогнозує зниження ціни Bitcoin в 2 рази — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експерт прогнозує зниження ціни Bitcoin в 2 рази

Вчора 03:29Фінтех і Картки
718
Експерт прогнозує зниження ціни Bitcoin в 2 разиЕксперт прогнозує зниження ціни Bitcoin в 2 рази
Трейдер, відомий під псевдонімом Cred, заявив своїй аудиторії, що Bitcoin знаходиться на рівні тестування цінової підтримки.
За даними технічного аналізу, якщо найближчими днями не станеться значного підвищення вартості провідного активу, яке виведе BTC із небезпечної близькості до критичного рівня, то відбудеться значне зниження ринкового курсу.
Читайте також
«Якщо сильного ралі не відбудеться протягом цього тижня (до 30 травня перед закриттям місяця), то макродіапазон буде пробитий», — заявив криптоаналітик у своєму повідомленні.
Експерт додав, що навіть якщо повторне зростання ціни відбудеться після початку нового місяця, то цей рух вже не вплине на зміну характеру ринкових настроїв. Якщо ж ціна піде вгору, то аналітик очікує короткострокове збільшення вартості до позначок $35 000 — $37 000.

Ethereum: чого чекати від «криптовалюти № 2»

Cred вважає, що навіть після зростання піде черговий тест підтримки на рівні $ 30 000. Найнегативніший сценарій включає зниження вартості біткоїну на 50% із зупинками на значеннях $20 000 і $14 000 протягом одного місяця.
За матеріалами: noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.