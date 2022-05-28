Експерт прогнозує зниження ціни Bitcoin в 2 рази — Finance.ua

Експерт прогнозує зниження ціни Bitcoin в 2 рази

Вчора 03:29 — Фінтех і Картки

Експерт прогнозує зниження ціни Bitcoin в 2 рази

Трейдер, відомий під псевдонімом Cred , заявив своїй аудиторії, що Bitcoin знаходиться на рівні тестування цінової підтримки.

За даними технічного аналізу, якщо найближчими днями не станеться значного підвищення вартості провідного активу, яке виведе BTC із небезпечної близькості до критичного рівня, то відбудеться значне зниження ринкового курсу.

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«Якщо сильного ралі не відбудеться протягом цього тижня (до 30 травня перед закриттям місяця), то макродіапазон буде пробитий», — заявив криптоаналітик у своєму повідомленні.

Експерт додав, що навіть якщо повторне зростання ціни відбудеться після початку нового місяця, то цей рух вже не вплине на зміну характеру ринкових настроїв. Якщо ж ціна піде вгору, то аналітик очікує короткострокове збільшення вартості до позначок $35 000 — $37 000.

Cred вважає, що навіть після зростання піде черговий тест підтримки на рівні $ 30 000. Найнегативніший сценарій включає зниження вартості біткоїну на 50% із зупинками на значеннях $20 000 і $14 000 протягом одного місяця.

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