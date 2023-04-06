Експерт прогнозує дворічний бичачий цикл для Bitcoin — Finance.ua

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Експерт прогнозує дворічний бичачий цикл для Bitcoin

Криптовалюта
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Експерт прогнозує дворічний бичачий цикл для Bitcoin
Експерт прогнозує дворічний бичачий цикл для Bitcoin
Проблеми в банківській системі США призвели до зростання вартості золота і Bitcoin, які багато інвесторів розглядають як страховку від знецінення валют.
Таку думку висловив глава криптофонду VanEck Ян ван Екк в інтерв’ю CNBC.
На думку експерта, обидва активи перебувають «на самому початку того, що може стати багаторічним бичачим циклом».
Бізнесмен вважає, що бичачий цикл для золота і BTC триватиме два роки, оскільки ФРС близька до завершення посилення грошово-кредитної політики.
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Екк стверджує, що наразі учасники ринку стурбовані наслідками дій регулятора, які можуть позначитися на ринку комерційної нерухомості, банківській справі та динаміці кредитування протягом найближчого року. Він також допустив імовірність неглибокої рецесії.
Глава криптофонду VanEck пояснив, що золото і Bitcoin зростають у ціні з одних і тих самих причин, оскільки інвестори звертаються до них для страхування портфелів. На думку ван Екка, всі спекуляції пішли з ринків обох активів.
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Ван Екк вважає, що щойно ФРС почне проводити більш м’яку грошово-кредитну політику, вартість Bitcoin буде тільки зростати, оскільки на ринки прийде більше ліквідності. При цьому він припустив, що в короткостроковій перспективі можливі відкати, і в 2023 році може спостерігатися бічний рух ціни першої криптовалюти.

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За матеріалами:
cryptomisto
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