Експерт пояснив зростання цін на автомобільний газ: чи варто чекати зниження — Finance.ua

Експерт пояснив зростання цін на автомобільний газ: чи варто чекати зниження

Вчора 19:00 — Енергетика

Ціни на автомобільний газ будуть потроху падати на тлі постачання енергоресурсів з-за кордону, однак дефіцит газу буде зберігатись. Про це повідомив експерт «Консалтингової групи А-95» Артем Куюн.

«Сьогодні ціна на газ не регулюється державою, а на бензин — регулюється. Тобто з одного боку дефіцит газу штовхає його вверх, а з іншого — регулювання ціни на бензин тримає ціну на тому рівні, на якому вона є. Через те маємо таку ситуацію», — зазначив співрозмовник, говорячи про різке зростання цін на автомобільгий газ.

«Чому ціна не регулює попит на газ — тому що є перебої з тим самим бензином, і тому іноді вже не думають про те, як зекономити (про що вони думали, коли ставили цю газову установку), а про те, як взагалі доїхати. В цьому власне всі причини», — пояснює фахівець.

Як зазначає Куюн, раніше газ був замінником бензину, а сьогодні він іноді є безальтернативним пальним для тих, у кого бензинові двигуни і є газова установка.

Прогнози щодо цін на автомобільний газ.

«Сьогодні я вже бачив 32 грн. Обєктивно, в принципі, немає куди зростати більше цій ціні. Тому я думаю, що зараз ми бачимо, що активізувалось постачання з-за кордону. Думаю, вже буде його більше і ціна буде падати», — відповів експерт.

Водночас, з його слів, найвірніший шлях стабілізувати ринок — це підвищення цін на бензин.

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«Треба відпустити ціни на бензин, щоб вони були ринковими. І тоді буде більше бензину на ринку, зросте, звичайно, його ціна. Тобто, сьогодні ринок трошки викривлений і його регулювання не зовсім доцільне», — каже Куюн, але зазначає, що з урахуванням ситуації, на відповідні рішення, мабуть, були свої причини.

Також, на сьогодні перспективи достатнього постачання «щоб було стільки, скільки треба», експерт не бачить. «Цей дефіцит поки буде зберігатись», — додав він.

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