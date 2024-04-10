Експерт пояснив, як українці можуть знизити навантаження на енергосистему влітку і заощадити — Finance.ua
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Експерт пояснив, як українці можуть знизити навантаження на енергосистему влітку і заощадити

Казна та Політика
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Експерт пояснив, як українці можуть знизити навантаження на енергосистему влітку і заощадити
Експерт пояснив, як українці можуть знизити навантаження на енергосистему влітку і заощадити
Українцям необхідно підготуватися до літнього піку енергоспоживання в умовах російських ударів по енергосистемі. Енергобезпека в руках кожного українця.
Директор із досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович зазначив, що влітку високе навантаження на електросистему.
«Влітку йдуть на ремонт атомні енергоблоки, щоб підготуватися до зими. Влітку рівень води в річках буде нижчим, тобто знизяться можливості гідрогенерації», — нагадав експерт в ефірі телемарафону.
Звісно, у сукупності з російськими ударами по Україні це може створити проблеми, але енергобезпека в руках кожного українця, вважає Ніцович.
«Енергобезпека в наших руках. Кожен із нас на своєму рівні може зробити так, щоб максимально безболісно пройти період літнього максимуму навантажень», — пояснив аналітик.
За його словами, для вирішення цього питання варто використовувати «розумні» розетки та побутові прилади високого класу енергоефективності. Крім того, експерт пояснив, як навіть можна буде заощадити.
«Якщо у вас встановлений нічний тариф, то на платіжці можна заощадити 20−40% на місяць», — підсумував Ніцович.
За матеріалами:
УНІАН
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