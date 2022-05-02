Експерт пояснив, скільки ще триватиме дефіцит нафтопродуктів в Україні — Finance.ua
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Експерт пояснив, скільки ще триватиме дефіцит нафтопродуктів в Україні

Вчора 20:36Енергетика
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Дефіцит нафтопродуктів буде, поки триває війна та суворе цінове регулювання.
Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко під час телемарафону.
«Я думаю, що через тиждень ця проблема не зникне. Вона не зникне, на мій погляд, ніколи, доки триватиме війна і доки буде суворе цінове регулювання, коли не покращиться система регулювання», — вважає він.
Він припускає, що ціна на бензин та дизель може зрости.
«Я думаю, що реально ціна може підвищитись десь до 40 грн/л за бензин, а дизпальне — 42-43 грн/л», — додав Омельченко.
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На думку експерта, у цій ситуації суворе державне регулювання не є ефективним і призводить до серйозного дефіциту, тому потрібно відмовитися від визначення цінової стелі на нафтопродукти.
Омельченко вважає, що стимулювати надходження нафтопродуктів потрібно через Антимонопольний комітет.
Також він порекомендував автолюбителям скоротити свої поїздки та виїжджати лише за крайньої необхідності.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС;
  • щоб вирішити питання дефіциту пального, 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизпальне на 40-43%;
  • тоді ж міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що дефіцит пального в Україні в найближчі 7 днів буде ліквідовано. Але очікується незначне подорожчання нафтопродуктів.
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За матеріалами: УНІАН
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