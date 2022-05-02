Експерт пояснив, скільки ще триватиме дефіцит нафтопродуктів в Україні — Finance.ua

Дефіцит нафтопродуктів буде, поки триває війна та суворе цінове регулювання.
Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко під час телемарафону.
«Я думаю, що через тиждень ця проблема не зникне. Вона не зникне, на мій погляд, ніколи, доки триватиме війна і доки буде суворе цінове регулювання, коли не покращиться система регулювання», — вважає він.
Він припускає, що ціна на бензин та дизель може зрости.
«Я думаю, що реально ціна може підвищитись десь до 40 грн/л за бензин, а дизпальне — 42-43 грн/л», — додав Омельченко.