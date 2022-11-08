Експерт пояснив, чому дорожчає автогаз — Finance.ua

Експерт пояснив, чому дорожчає автогаз Вчора 19:14 — Енергетика

Скраплений газ є найдешевшим видом моторного палива в Україні. Однак надмірний попит породжує підвищення цін і виникнення нових проблем.

На тлі ударів ворога по енергетичній інфраструктурі України, чимало наших співвітчизників шукають альтернативні шляхи обігріву своїх помешкань й приготування їжі, наприклад, активно купують плитки, які працюють на пропан-бутані.

За словами експерта «Нафторинку» Олександра Сиренка, зараз стрімко зростає попит на газ на деокупованих територіях, де практично знищена енергетична інфраструктура, і скраплений газ часто є єдиним доступним енергоносієм для приготування їжі і обігріву.

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На його думку, попит на пропан-бутан буде тиснути на ціну, і вона буде поступово збільшуватися, наближаючись до 30 гривень за літр, але навряд чи перетне цю позначку.

Експерт вважає, що використання скрапленого газу в побуті стане довгостроковою тенденцією, і частка побутових споживачів на ринку скрапленого газу зросте до 30%.

Раніше ми повідомляли, що за місяць автогаз подорожчав на 10%.

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