Експерт пояснив, чому дорожчає автогаз — Finance.ua

Експерт пояснив, чому дорожчає автогаз
Скраплений газ є найдешевшим видом моторного палива в Україні. Однак надмірний попит породжує підвищення цін і виникнення нових проблем.
На тлі ударів ворога по енергетичній інфраструктурі України, чимало наших співвітчизників шукають альтернативні шляхи обігріву своїх помешкань й приготування їжі, наприклад, активно купують плитки, які працюють на пропан-бутані.
За словами експерта «Нафторинку» Олександра Сиренка, зараз стрімко зростає попит на газ на деокупованих територіях, де практично знищена енергетична інфраструктура, і скраплений газ часто є єдиним доступним енергоносієм для приготування їжі і обігріву.
На його думку, попит на пропан-бутан буде тиснути на ціну, і вона буде поступово збільшуватися, наближаючись до 30 гривень за літр, але навряд чи перетне цю позначку.
Експерт вважає, що використання скрапленого газу в побуті стане довгостроковою тенденцією, і частка побутових споживачів на ринку скрапленого газу зросте до 30%.
Раніше ми повідомляли, що за місяць автогаз подорожчав на 10%.
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