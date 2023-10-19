Експерт назвав ключові напрямки державної підтримки аграріїв, необхідні у 2024 році — Finance.ua
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Експерт назвав ключові напрямки державної підтримки аграріїв, необхідні у 2024 році

Аграрний ринок
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Підтримка у розмінуванні, збільшення лімітів кредитування за програмою «5−7-9», розширення можливостей аграрних розписок, а для господарств на деокупованих територіях повиннна запрацювати державна підтримка на 1 гектар та максимально зменшені відсоткові ставки за кредитами.
Такі ключові напрямки державної підтримки агросектору мають бути закладені у бюджет 2024 року. Про це заявив заступник Голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук в ефірі національного телемарафону.
«Господарства на деокупованих територіях та у зоні бойових дій на сьогодні є найбільш постраждалими. Їх потужності знищенні внаслідок бойових дій, розграбовані, а поля заміновані. Водночас вони можуть працювати: платити податки та надавати робочі місця. Тому держава має подбати про те, щоб вони могли працювати. Вважаємо, що у бюджеті на 2024 рік має бути передбачено фінансування для таких аграріїв у межах 3−4 тис. гривень на гектар», — зазначив Денис Марчук.
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На державному рівні має запрацювати програма відшкодування за проведені роботи з розмінування. Згідно з даними Київської школи економіки, сьогодні вартість розмінування 1 гектара коштує 3 тис. доларів, що є непід'ємною сумою для аграріїв.
«Сьогодні наші міжнародні партнери надають нам близько 2 млрд гривень на розмінування. Це дуже мало, порівнюючи вартість розмінування із територіями, які потенційно забрудненні вибухонебезпечними предметами. Відшкодування вартості розмінування прискорило б сам процес. Також для аграріїв на деокупованих територіях мають бути здешевлені відсоткові ставки за кредитами. Передбачається, що це буде 1% річних за перші два роки після взяття позики, а потім — 3%», — зазначив Денис Марчук.
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Також мають бути розширені умови державної підтримки для інших аграріїв. Наприклад, ліміти за державною програмою «5−7-9» мають бути збільшені з 90 млн грн до 130−140- млн грн. А можливості роботи аграрних розписок мають бути збільшені.
За матеріалами:
agroreview.com
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