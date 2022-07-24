Експерт назвала основні причини падіння євро — Finance.ua

Експерт назвала основні причини падіння євро Вчора 08:03 — Валюта

Минулого тижня євро вперше за 20 років зрівнявся з доларом , а далі став коштувати дешевше за долар — за одну одиницю європейських грошей давали $0.998.

Зі слів експертів, загалом паритет двох головних світових валют обумовлений як економічними чинниками, так само й навмисними діями фінансових регуляторів ЄС та США.

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Вони розповіли, чи перейде євро до відновлення вартості, чи залишиться в межах нинішнього співвідношення до долара, чи девальвація єдиної євровалюти триватиме.

Основні причини падіння євро

Як пояснила директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банк у Ганна Золотько, нинішня тенденція швидше свідчить про зміцнення долара, ніж про послаблення євро.

Цьому сприяють кілька факторів — насамперед очікування на глобальну економічну кризу, посилення інфляції, а також реакція на неї фінрегуляторів у ЄС та США.

У червні у США інфляція зросла до 9,1% річних вперше з 1981 року, свідчить звіт Бюро статистики праці країни. Євростат за підсумками червня зафіксував зростання інфляції у зоні обігу євро до 8,6%.

Однак за релятивного рівня збільшення споживчих цін на економіку Європи додатковий тиск чинить потенційна енергетична криза, яка буде окреслена принаймні у подорожчанні енергоносіїв, каже Золотько.

Високі ціни на енергоносії називає головною причиною падіння євро також аналітик RoboForex Андрій Гойлов. Зокрема зростання цін призвело до негативного сальдо зовнішньої торгівлі ЄС.

«Навіть Німеччина стала нетто-імпортером, чого не траплялося з 1991 року», — звернув увагу Гойлов. Каталізатором зазначених процесів не в останню чергу стала війна в Україні.

Більше уразливе становище Європи напередодні можливої ​​енергокризи, складнощі щодо відмови від закупівель енергоресурсів з рф та їхнього заміщення призводять до відтоку капіталу з Європи. Паралельно з цим до посилення долар підштовхує монетарна політика США.

У червні Федеральна резервна система (ФРС) США для боротьби з інфляцією вкотре підняла базову процентну ставку на 0,75%, довівши її до 1,5-1,75%. Відповідно, дохідність випущених ФРС облігацій зросла, а попит на них збільшився на шкоду активам, номінованим в інших, раніше більш прибуткових валютах. До того ж цінні папери США є цікавими для покупців також з погляду надійності повернення вкладень.

Європейський центробанк (ЄЦБ) таких самих заходів досі не вживає. У червні ЄЦБ зберіг ставку на рівні 0%, лише допустивши підвищення в липні на 0,25%. Нерішучість ЄЦБ щодо підвищення базової ставки також додає стимулів міцному долару, погоджується Золотько. Тому навіть негативна економічна статистика зі Штатів лише призводить до чергового витку зміцнення місцевої валюти.

«Наприклад, нещодавній звіт про новий інфляційний рекорд у США посилив позиції долара, оскільки інвестори прочитали у цій новині можливість для більш рішучого підвищення базових ставок ФРС США», — вказала Золотько. Так, опитані Bloomberg аналітики припустили у майбутньому підняття Федрезервом ставки на найвищий за історію рівень 1%.

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