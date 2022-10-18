Екс-голову ДФС та власника агрохолдингу викрили на махінаціях з ПДВ — Finance.ua
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Екс-голову ДФС та власника агрохолдингу викрили на махінаціях з ПДВ

Кримінал
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Екс-голову ДФС та власника агрохолдингу викрили на махінаціях з ПДВ
Екс-голову ДФС та власника агрохолдингу викрили на махінаціях з ПДВ
Екс-главу ДФС та власника агрохолдингу викрили на махінаціях із відшкодуванням 3,2 млрд грн ПДВ.
Про це повідомила прес-служба НАБУ.
«НАБУ та САП повідомили ексголові ДФС України та його пособнику (раднику) про підозру в одержанні 5,5 млн дол. США та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу», — сказано в повідомленні.
За офіційним курсом НБУ на момент вчинення злочину це понад 722 млн грн.
Про підозру у підкупі також повідомили і власнику агрохолдингу.
Збір доказової бази потребував значної комунікації з компетентними органами інших держав, яку детективи НАБУ розпочали ще 2017 року і здійснюють дотепер. Окрім викритих епізодів, ексголова ДФС із 2017 року є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення низки безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, задіяних у так званій «газовій схемі», організатором якої вважають колишнього народного депутата України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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