Екс-главу правління банку підозрюють у розтраті 18 млн гривень — Finance.ua

Екс-главу правління банку підозрюють у розтраті 18 млн гривень Вчора 17:40 — Кримінал

Екс-главу правління банку підозрюють у розтраті 18 млн гривень

Правоохоронці викрили протиправний механізм розкрадання коштів одного із українських банків. Схему організував колишній голова правління фінансової установи через підконтрольні йому комерційні підприємства.

Про це повідомляє прокуратура Києва.

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«Чиновник уклав договори про надання юридичних консультаційних послуг із трьома фірмами. Загальна сума договорів становила понад 18 млн гривень. При цьому жодна з послуг банку фактично не надавалася, проте документально підтверджувалася відповідними актами про їхнє виконання. Після підписання актів виконаних робіт банк перерахував на рахунки цих компаній зазначені кошти», — йдеться у повідомленні.

Колишньому голові правління банку та трьом керівникам комерційних підприємств, причетним до злочину, оголошено підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу України, включаючи і присвоєння, розтрату майна в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191).

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