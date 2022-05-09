Экономист объяснил, как решить проблему с дефицитом топлива — Finance.ua

Экономист объяснил, как решить проблему с дефицитом топлива

Вирішити проблему з дефіцитом палива в Україні не вдасться швидко, навіть незважаючи на підтримку європейських країн.

Керівник із політичних питань Київської школи економіки Павло Кухта пояснює, що іноземні нафтопереробні та транспортні галузі ніхто не готував до такої ситуації.

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«Більш того, енергетична криза в усьому світі диктує підвищення цін. Якщо продають паливо за кордоном за ціну, еквівалентну 45-50 гривням, то бізнес ніяк не може його закупити з обмеженням цін у продажу в 37 гривень в Україні. Тому тут або висока ціна, або без пального. Третього немає. Принаймні, поки що. Україна зараз споживає в середньому за день, за дуже приблизними підрахунками, близько 5000 тонн бензину і до 15000 тонн дизеля Загалом у нас, за даними Мінекономіки, з приватних і державних (доступних для цивільного сектору) запасів залишилося на ринку 92500 тонн бензину і 81400 тонн дизеля. Тобто приблизно на 20 днів споживання бензину і на 5-6 днів — дизеля», — пише він у блозі для НВ

Експерт пропонує два вирішення проблеми:

Тримати рівень регульованих цін вищим від ринкових цін — і постійно за ним стежити. На його думку, це захищатиме споживача від спекуляцій, при цьому розв’яже руки приватним операторам ринку, яким регулювання завадило вчасно забезпечити країну пальним.

Розібратися з низкою логістичних проблем, які заважають швидко завезти потрібну кількість пального через західний кордон.

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