Экономист объяснил, как решить проблему с дефицитом топлива — Finance.ua

«Більш того, енергетична криза в усьому світі диктує підвищення цін. Якщо продають паливо за кордоном за ціну, еквівалентну 45-50 гривням, то бізнес ніяк не може його закупити з обмеженням цін у продажу в 37 гривень в Україні. Тому тут або висока ціна, або без пального. Третього немає. Принаймні, поки що. Україна зараз споживає в середньому за день, за дуже приблизними підрахунками, близько 5000 тонн бензину і до 15000 тонн дизеля Загалом у нас, за даними Мінекономіки, з приватних і державних (доступних для цивільного сектору) запасів залишилося на ринку 92500 тонн бензину і 81400 тонн дизеля. Тобто приблизно на 20 днів споживання бензину і на 5-6 днів — дизеля», — пише він у блозі для НВ.
Експерт пропонує два вирішення проблеми:
Тримати рівень регульованих цін вищим від ринкових цін — і постійно за ним стежити. На його думку, це захищатиме споживача від спекуляцій, при цьому розв’яже руки приватним операторам ринку, яким регулювання завадило вчасно забезпечити країну пальним.
Розібратися з низкою логістичних проблем, які заважають швидко завезти потрібну кількість пального через західний кордон.