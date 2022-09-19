Економісти оцінили ймовірність рецесії в ЄС у 80% – Bloomberg — Finance.ua
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Економісти оцінили ймовірність рецесії в ЄС у 80% – Bloomberg

Світ
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Економісти оцінили ймовірність рецесії в ЄС у 80% – Bloomberg
Економісти оцінили ймовірність рецесії в ЄС у 80% – Bloomberg
Ризик рецесії в єврозоні досяг найвищого рівня з липня 2020 року, оскільки зростає побоювання, що енергетична криза призведе до спаду економічної активності.
Про це пише Bloomberg із посиланням на опитаних економістів.
Економісти, опитані агентством, тепер оцінюють ймовірність падіння економіки протягом двох кварталів поспіль у 80% протягом наступних 12 місяців, порівняно з 60% у попередньому опитуванні.
Найбільша в ЄС економіка Німеччини, по якій найпомітніше вдарило скорочення поставок газу, може почати спад вже цього кварталу, прогнозують економісти.
Зараз очікується, що інфляція сягне піку в 9,6% в останні три місяці року, що майже в п’ять разів перевищує ціль Європейського центрального банку. Респонденти не бачать наближення до цільового показника в 2% до 2024 року.
На цьому фоні ЄЦБ підніме відсоткову ставку до рекордних 2% уже у лютому, йдеться у прогнозі. Більше половини опитаних очікують на підвищення ставки на 75 базисних пунктів на наступному засіданні регулятора в жовтні.
Економічне зростання в Європі стримують рекордна інфляція і проблеми, що зберігаються в ланцюжках поставок, зазначає Bloomberg.
«При цьому в зимовий період ситуацію посилить необхідність нормувати споживання енергоресурсів через перебої з постачанням газу з росії», — пише агентство.
Опитування представників бізнесу показують, що економічна активність у Європі скорочується з липня, і сигналів її можливого покращення у найближчій перспективі немає, резюмує Bloomberg.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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