Економіст пояснив, чи варто під час війни скасовувати податкові пільги — Finance.ua
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Економіст пояснив, чи варто під час війни скасовувати податкові пільги

Вчора 21:03Казна та Політика
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На тлі війни в Україні представники влади все частіше починають говорити, що потрібно скасовувати певні податкові пільги та навіть підвищувати податки, що є цілком доцільним.
Про це заявив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.
«Потрібно скасувати 2%-ий єдиний податок і повернутися до довоєнної системи податку на додану вартість включно з оподаткування ПДВ всього імпорту. Це збільшить бюджетні надходження, сприятиме зменшенню торговельного дефіциту і, найважливіше, відновить конкурентноздатність продукції внутрішнього виробництва, яка конкурує з імпортом», — наголосив економіст.
Вишлінський також зазначив, що держава має запускати додаткові програми підтримки для українців.
«Це мають бути вузькі цільові програми соціальної підтримки для внутрішньо переміщених осіб. Потрібно спрямовувати обмежені бюджетні кошти на допомогу тим, хто постраждав найбільше», — наголосив економіст.
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Податки під час війни:
З початку повномасштабного вторгнення російських військ податкова служба призупинила майже всі перевірки підприємців, а Рада ухвалила пакет законів, спрямованих на дерегуляцію і зниження рівня оподаткування в період воєнного стану.
25 травня 2022 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що вважає, що для стабілізації держбюджету необхідно підвищити податки до довоєнного рівня.

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За матеріалами: УНІАН
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