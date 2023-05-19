Економіки ЄС і України виявили стійкість в умовах російської агресії – Єврокомісія — Finance.ua

Економіки ЄС і України виявили стійкість в умовах російської агресії – Єврокомісія Сьогодні 08:31 — Світ

Економіки ЄС і України виявили стійкість в умовах російської агресії – Єврокомісія

Весняний економічний прогноз ЄС зафіксував більш високі показники економічного розвитку, ніж прогнозувалося взимку, та вищу від очікуваної економічну стійкість ЄС і України в умовах агресії росії.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, представляючи прогнозний огляд розвитку європейської економіки, до якого вперше включені показники нових кандидатів на членство в ЄС — України, Молдови та Боснії й Герцеговини.

«Безумовно, російська агресивна війна проти України кидає довгу тінь непевності на всю нашу економіку. Це не лише людська та геополітична проблема, це також великий економічний ризик… Але ми маємо пишатися тим, що європейська економіка демонструє таку видатну стійкість… Менеджмент під час енергетичної кризи, координація фіскальної політики — все це привело до сценарію, який виявився кращим за очікування», — сказав Джентілоні.

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Зокрема, за його словами, у травні ціна на газ досягла 35 євро за мегават/годину, що є найнижчим показником з літа 2021 року, і за прогнозом, ціни на газ знижуватимуться у 2023−2024 роках.

За даними на сайті Єврокомісії, темпи економічного зростання ЄС становили 1% (0,8% за зимовим прогнозом), із перспективою збільшення до 1,7% у 2024 році. Зростання європейського ВВП очікується на рівні 1,1% та 1,6% у 2023 та у 2024 роках відповідно. При цьому інфляція в зоні євро очікується на рівні 5,8% у нинішньому році та знизиться до 2,8% у 2024 році.

Україну Єврокомісія оцінює як країну із «середнім рівнем статків» із населенням понад 40 мільйонів, де частка ВВП на душу населення становить близько 29,3% від середнього по країнах ЄС.

«Цей розділ ґрунтується на передвоєнних показниках, що вносить у прогноз величезну невизначеність. Водночас країна продемонструвала видатну стійкість під час війни та у зусиллях із приєднання до ЄС після того, як отримала статус країни-кандидата 23 червня 2023 року. Це має покращити перспективи для України», — йдеться у документі.

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Зазначається, що руйнування капітальних активів та відплив населення внаслідок російської агресії призвели до скорочення економіки України майже на третину у 2022 році. Країну залишили більше ніж 7 мільйонів людей, частина з них згодом повернулася, але зараз близько 4 мільйонів українських громадян перебувають під тимчасовим захистом ЄС за кордоном.

«Економіка довела стійкість, попри війну. Переміщення населення, зниження бізнес-активності та важкі економічні втрати в регіонах активних бойових дій спричинили високу інфляцію та зростання безробіття. У 2022 році приватне споживання та інвестиції впали на 30% та 35 відсотків, відповідно, що спричинило скорочення ВВП на 29,1%. Крім того, російські атаки на енергетичні мережі наприкінці 2022 — на початку 2023 рр. зруйнували або серйозно пошкодили половину енергетичної інфраструктури. Водночас вища за очікувану стійкість енергетичної інфраструктури, а також ініціативи солідарності та фінансова допомога, за прогнозом, сприятимуть стабілізації економічних показників у 2023 році», — вважають у ЄК.

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Зокрема, за очікуваннями Єврокомісії, з середини 2024 року розпочнеться процес відновлення країни із поступовим зниженням рівня інфляції, яка цього року буде зберігатися на рівні близько 20%. Зменшиться також рівень безробіття (поточний показник 15%).

«Величезні зусилля будуть необхідні для приваблення інвестицій та започаткування повномасштабної відбудови, вартість якої зараз оцінюється на рівні 411 мільярдів доларів США. Амбітна програма реформ також буде необхідною для країни у просуванні на шляху до ЄС», — сказано у доповіді Єврокомісії.

Наступний, літній економічний прогноз Європейська комісія представить у липні.

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Укрінформ За матеріалами:

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