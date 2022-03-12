Економіка України за довоєнний 2021 рік зросла на 3,4%, - Держстат — Finance.ua

Економіка України за довоєнний 2021 рік зросла на 3,4%, - Держстат

Вчора 07:56 — Казна та Політика

Економіка України за довоєнний 2021 рік зросла на 3,4%, - Держстат

Державна служба статистики оприлюднила оцінку зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2021 році.

За даними статистичного відомства, зростання склало 3,4%

Номінальний ВВП України в 2021 році склав 5459,6 трлн гривень, а в розрахунку на одну людину — 131 944 грн.

За оцінкою НБУ, після початку російського вторгнення економіка Україна скоротилася приблизно наполовину.

В офісі президента оцінюють збиток інфраструктурі України в 100 млрд доларів.

Під час вторгнення росії в Україну в 2014 році ВВП скоротився на 6,6%, в 2015 році — на 9,8%.

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