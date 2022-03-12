Економіка України за довоєнний 2021 рік зросла на 3,4%, - Держстат — Finance.ua
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Економіка України за довоєнний 2021 рік зросла на 3,4%, - Держстат

Вчора 07:56Казна та Політика
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Економіка України за довоєнний 2021 рік зросла на 3,4%, - ДержстатЕкономіка України за довоєнний 2021 рік зросла на 3,4%, - Держстат
Державна служба статистики оприлюднила оцінку зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2021 році.
За даними статистичного відомства, зростання склало 3,4%
Економіка України за довоєнний 2021 рік зросла на 3,4%, - Держстат
Номінальний ВВП України в 2021 році склав 5459,6 трлн гривень, а в розрахунку на одну людину — 131 944 грн.
За оцінкою НБУ, після початку російського вторгнення економіка Україна скоротилася приблизно наполовину.
В офісі президента оцінюють збиток інфраструктурі України в 100 млрд доларів.
Під час вторгнення росії в Україну в 2014 році ВВП скоротився на 6,6%, в 2015 році — на 9,8%.
За матеріалами: РБК-Україна
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