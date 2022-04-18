Економіка та бізнес України під час війни: реалії та перспективи (вебінар) — Finance.ua
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Економіка та бізнес України під час війни: реалії та перспективи (вебінар)

Вчора 11:15
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Економіка та бізнес України під час війни: реалії та перспективи (вебінар)
В період війни бізнес повинен працювати та стати пліч-о-пліч з державою для перемоги над ворогом, а держава — створювати для цього всі необхідні умови.
За участі одних із найвідоміших економістів та підприємців України ми дізнаємось, як тримати економічний фронт та як компаніям вистояти в цій боротьбі.
18 квітня, о 17:00, онлайн-зустріч «Економіка та бізнес України під час війни: реалії та перспективи».
Організатор — компанія robota.ua. Це перша онлайн-платформа з пошуку роботи в Україні вже 21 рік.
Серед експертів:
Ерік Найман, керуючий партнер Hug’s. Радник з питань економічного розвитку України.
Економіка та бізнес України під час війни: реалії та перспективи (вебінар)
Владислав Рашкован, заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді.
Економіка та бізнес України під час війни: реалії та перспективи (вебінар)
Тимофій Милованов, президент Kyiv School of Economics.
Економіка та бізнес України під час війни: реалії та перспективи (вебінар)
Екс-Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ярослав Гуменюк, СМО robota.ua
Економіка та бізнес України під час війни: реалії та перспективи (вебінар)
Ви дізнаєтесь:
  • Чому надважливо зараз працювати? Як перебудовувати компанію?
  • Кредитування та гранти на допомогу бізнесам.
  • Оцінка нещодавніх змін у податковому законодавстві.
  • Структура післявоєнної економіки. На що можна зробити фокус малому, середньому та великому бізнесу: експорт, внутрішній розвиток, відбудова, державні замовлення, інновації.
  • Макроекономічні тренди та демографічна ситуація.
  • Світова економіка, світовий попит. Інтеграція України в Європу.
  • Як швидко зможемо відновитися та в яких індустріях?
  • Відбудовуємо стару чи будуємо Нову економіку?
  • Сучасний «План Маршалла» для України, наскільки він реалістичний?
  • Курс гривні — реалії та перспективи. Чи можна очікувати на подальшу стабільність?
  • Чи можливий розвиток акціонерних товариств (ринок цінних паперів)?
  • Яка ситуація із наповненням бюджету? Звідки країні брати гроші?
  • Іноземні інвестиції: прямі інвестиції, поява іноземних компаній, участь у фінансуванні українських компаній та брендів.
Маєте запитання з теми? Вказуйте їх у формі реєстрації, щоб могли дати відповіді на них вже на зустрічі.
Участь безкоштовна, реєстрація обов’язкова: https://bit.ly/3xgmAvr.
Дата: 18.04
Час: 17:00-18:30
Аудиторія: CEO, HRD, CFO, CVO
Де: zoom (посилання буде надіслано за годину до початку, необхідно пройти форму реєстрації)
Економічна війна — важлива складова для перемоги! Кожен бізнес, кожна команда — це захисники та захисниці, які стоять на сторожі ринку праці.
Щасливе майбутнє України в наших руках!
Працюємо на Перемогу!
За матеріалами: Finance.ua
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