Економіка та бізнес України під час війни: реалії та перспективи (вебінар) — Finance.ua

Економіка та бізнес України під час війни: реалії та перспективи (вебінар)

Вчора 11:15

В період війни бізнес повинен працювати та стати пліч-о-пліч з державою для перемоги над ворогом, а держава — створювати для цього всі необхідні умови.

За участі одних із найвідоміших економістів та підприємців України ми дізнаємось, як тримати економічний фронт та як компаніям вистояти в цій боротьбі.

18 квітня, о 17:00, онлайн-зустріч «Економіка та бізнес України під час війни: реалії та перспективи».

Організатор — компанія robota.ua. Це перша онлайн-платформа з пошуку роботи в Україні вже 21 рік.

Серед експертів:

Ерік Найман, керуючий партнер Hug’s. Радник з питань економічного розвитку України.

Владислав Рашкован, заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді.

Тимофій Милованов, президент Kyiv School of Economics.

Екс-Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ярослав Гуменюк, СМО robota.ua

Ви дізнаєтесь:

Чому надважливо зараз працювати? Як перебудовувати компанію?

Кредитування та гранти на допомогу бізнесам.



Оцінка нещодавніх змін у податковому законодавстві.

Структура післявоєнної економіки. На що можна зробити фокус малому, середньому та великому бізнесу: експорт, внутрішній розвиток, відбудова, державні замовлення, інновації.



Макроекономічні тренди та демографічна ситуація.



Світова економіка, світовий попит. Інтеграція України в Європу.



Як швидко зможемо відновитися та в яких індустріях?



Відбудовуємо стару чи будуємо Нову економіку?



Сучасний «План Маршалла» для України, наскільки він реалістичний?



Курс гривні — реалії та перспективи. Чи можна очікувати на подальшу стабільність?



Чи можливий розвиток акціонерних товариств (ринок цінних паперів)?



Яка ситуація із наповненням бюджету? Звідки країні брати гроші?



Іноземні інвестиції: прямі інвестиції, поява іноземних компаній, участь у фінансуванні українських компаній та брендів.



Маєте запитання з теми? Вказуйте їх у формі реєстрації, щоб могли дати відповіді на них вже на зустрічі.

Участь безкоштовна, реєстрація обов’язкова: , реєстрація обов’язкова: https://bit.ly/3xgmAvr

Дата: 18.04

Час: 17:00-18:30

Аудиторія: CEO, HRD, CFO, CVO

Де: zoom (посилання буде надіслано за годину до початку, необхідно пройти форму реєстрації)

Економічна війна — важлива складова для перемоги! Кожен бізнес, кожна команда — це захисники та захисниці, які стоять на сторожі ринку праці.

Щасливе майбутнє України в наших руках!

Працюємо на Перемогу!

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