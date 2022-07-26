Економіка ФРН уповільнюється: рецесія в ЄС неминуча? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Економіка ФРН уповільнюється: рецесія в ЄС неминуча? Вчора 09:37

Дані по Німеччині, що вийшли в п’ятницю, фактично сигналізують про те, що німецька економіка перейшла до спаду. Індекси ділової активності в промисловості, а також секторі послуг опустилися нижче за 50 пунктів, що є ознакою скорочення економіки. Минулого четверга глава ЄЦБ Крістін Лагард (Christine Lagarde) оголосила, що рецесія в єврозоні не є базовим сценарієм ні цього року, ні наступного. Звичайно ж, такі заяви спрямовані на те, щоб не посилювати занепокоєння, що наростає, з перспектив єврозони. Малоймовірно, що в ЄЦБ не розробили плану дій на такий випадок. Однак про нього поки що говорити рано, щоб «не лякати» громадськість. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Manufacturing PMI ФРН. Джерело: tradingeconomics.com

Services PMI ФРН. Джерело: tradingeconomics.com

За фактом зараз ЄЦБ нічого не контролює — інфляція піднялася до 8,6% за цільового рівня 2,0%, а економічне зростання стає негативним. Найгіршого поєднання складно придумати. Ще в березні були побоювання, що ФРС та ЄЦБ будуть «пов’язані по руках і ногах» перед майбутнім економічним спадом. І це вже явно проглядається. Економічна активність різко уповільнюється, а регулятори змушені підвищувати ставки, тим самим посилюючи негативні тенденції. Інфляція, що вийшла з-під контролю, буквально «скувала» ЄЦБ і ФРС. Підтримати економіку в поточних складних умовах вони просто не спроможні.

Однак і у США спостерігаються ознаки рецесії, про що заговорили офіційні особи. Глава Мінфіну Джанет Йеллен (Janet Yellen) стверджує, що спостерігається не рецесія, а лише наслідки швидкого зростання. Справді, ВВП США під час відновлення після пандемії коронавірусу збільшився протягом року на 5,5%.

Все це нагадує нещодавні заяви керівництва ФРС, коли монетарна влада не бачила загрози в інфляції. Зараз Федрезерв змушений в екстреному порядку посилювати грошово-кредитну політику, щоб зупинити зростання цін. З цієї причини визнання факту рецесії — лише питання часу. Крім того, такий найважливіший показник, як індекс оптимізму компаній (за даними S&P Global), знижується у всьому світі. Його середнє значення у червні становило 22% проти 40% у лютому. У США частка оптимістично налаштованого бізнесу знизилася з 48 до 25%.

RoboForex За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.