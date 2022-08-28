Економіка Британії у перший рік після Brexit скоротилася найбільше з 1709 року — Finance.ua

Економіка Британії у перший рік після Brexit скоротилася найбільше з 1709 року Вчора 23:51 — Світ

Економіка Британії у перший рік після Brexit скоротилася найбільше з 1709 року

Британія у 2020 році зафіксувала найбільше падіння виробництва за понад 300 років — на тлі пандемії і після виходу з ЄС вона пережила більший спад, ніж інші економіки.

Про це свідчать дані британського Управління національної статистики (ONS), повідомляє Reuters.

Валовий внутрішній продукт Британії у 2020 році впав на 11,0%. Згідно з історичними даними, розміщеними Банком Англії, це було найбільшим падінням в історії підрахунків ONS, і найбільшим падінням з 1709 року в цілому.

Британські статистики регулярно оновлюють оцінки ВВП у міру появи нових даних.

Попередні оцінки ONS вже припускали, що у 2020 році Британія зазнала найбільшого падіння виробництва з часів «Великого морозу» 1709 року. Але нещодавно ONS переглянув масштаб падіння до 9,3%, найбільшого після Першої світової війни.

Навіть до останнього перегляду економічний спад у Британії був найбільшим у Великій сімці, а останній перегляд у бік зниження робить його більшим, ніж в Іспанії, де зафіксовано падіння виробництва на 10,8%.

Однак ONS застерегло від прямих порівнянь з іншими країнами, оскільки більшість з них, за винятком Сполучених Штатів, ще не провели такого ж глибокого перегляду, як Британія.

Перегляд ВВП у бік зниження відображає менші внески від охорони здоров’я та роздрібної торгівлі, ніж вважалося раніше.

«Служба охорони здоров’я зіткнулася з вищими витратами, ніж ми спочатку оцінювали, тобто її загальний внесок в економіку був нижчим», — сказав статистик ONS Крейг Макларен.

Економіка Британії різко відновилася минулого року та відновила свої розміри до пандемії в листопаді 2021 року. Але швидке зростання інфляції означає, що економіка знову скотиться до рецесії пізніше цього року.

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Економічна Правда За матеріалами:

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