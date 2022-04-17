Економічний ефект від діяльності НАБУ перевищує 7 мільярдів — Ситник — Finance.ua
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Економічний ефект від діяльності НАБУ перевищує 7 мільярдів — Ситник

Вчора 12:33Казна та Політика
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Національному антикорупційному бюро за сім років діяльності від моменту створення вдалося відшкодувати 3,8 млрд грн. у рамках розслідування кримінальних справ проти топ-чиновників.
Про це йдеться у повідомленні відомства з нагоди завершення семирічної каденції директора бюро Артема Ситника.
«У справах про корупцію, викриту Національним бюро, відшкодовано 3,8 млрд грн. Загалом економічний ефект від діяльності НАБУ становить понад 7 млрд грн, з яких понад 2 млрд грн — це кошти та активи держави, розкраданню яких вдалося запобігти», — зазначають у відомстві.
У бюро звітують, що за час каденції Ситника на посаді директора НАБУ вдалося притягнути до кримінальної відповідальності 1082 особи, серед яких 6 міністрів та їхніх заступників, 13 керівників центральних органів виконавчої влади, 23 народні депутати, 68 суддів, 113 керівників держпідприємств.
У результаті 368 обвинувальних актів стосовно 694 осіб детективи та прокурори САП направили до суду.
За матеріалами: Укрінформ
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