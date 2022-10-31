Економічне зростання в Єврозоні сповільнилося, інфляція – зросла — Finance.ua
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Економічне зростання в Єврозоні сповільнилося, інфляція – зросла

Світ
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ВВП Єврозони в третьому кварталі зріс на 0,2%, після того як у другому — виріс на 0,8%, що цілком відповідає середнім прогнозам аналітиків, пише Rzeczpospolita.
Споживча ж інфляція навпаки неприємно вразила прискоренням з 9,9% у вересні до 10,7% у жовтні, хоча очікувалася на рівні 10,2%.
Попередні дані показують, що інфляція в жовтні була найвищою в Естонії — 22,4%, а найнижчою у Франції — 7,1%.
Висока інфляція спонукала Європейський центральний банк підвищити основну процентну ставку на останньому засіданні на 75 базових пунктів.
У понеділок, 31 жовтня, також були опубліковані дані про ВВП Італії — третьої за величиною економіки в Єврозоні. Вони виявилися набагато кращими за прогнози.
Так, ВВП Італії зріс на 0,5% у третьому кварталі після зростання у другому на 1,1%. У середньому його зростання прогнозували нульовим.
Минулого тижня були оприлюднені дані по ВВП інших великих країн Єврозони. У Німеччині економічне зростання сягнуло до 0,3%, а Франція та Іспанія зросли на 0,2% кожна.
Хоча економіка Єврозони продовжувала зростати протягом останніх трьох місяців, багато аналітиків вказують на те, що її вступ у рецесію вже неминучий. І найбільше питання полягає вже не в тому, чи буде рецесія, а в тому, наскільки глибокою вона виявиться.
За матеріалами:
Finance.ua
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