Ефективність і зростання прибутків: дослідники показали результати 4-денного робочого тижня — Finance.ua

Ефективність і зростання прибутків: дослідники показали результати 4-денного робочого тижня Сьогодні 05:02 — Фондовий ринок

Ефективність і зростання прибутків: дослідники показали результати 4-денного робочого тижня

Новозеландська некомерційна організація 4 Day Week Global оприлюднила результати своєї пілотної програми, яка тестує чотириденний робочий тиждень у компаніях-учасницях у США, Австралії та Великобританії. Виявилося, що робітники стали більш ефективними, а дохід компаній, які брали участь у дослідженні, зріс на 15%.

По це повідомив Insider.

Робітники були більш ефективними, навіть коли інтенсивність роботи знизилася. Вони менше працювали та могли краще підтримувати баланс між роботою та особистим життям.

Дохід компаній-учасниць дослідження зріс на 15%, а третина працівників заявили, що вони з меншою ймовірністю залишать роботу.

Це далеко не єдине подібне дослідження, яке демонструє суттєві переваги скорочення робочого тижня.

Раніше, наприклад, була програма December findings six months — за результатами її впровадження дохід компаній-учасниць зріс на 8,14%, а 67% співробітників повідомили, що відчувають менше вигоряння, оскільки додатковий день дозволяє їм займатися спортом і більше спати.

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Деякі американські компанії вже давно тестують впровадження 4-денного робочого тижня. Минулого року, наприклад, Chick-fil-A у Флориді запровадила триденний робочий тиждень і отримала 400 заяв лише на одну вакансію.

Представник від Демократичної партії Марк Такано, який ініціював закон про чотириденний робочий тиждень, високо оцінив останні висновки звіту.

«Останнє дослідження 4 Day Week Global актуалізує потребу в Законі про тридцятидвохгодинний робочий тиждень. Чотириденний робочий тиждень позитивно вплине на працівників і бізнес», — заявив він.

За впровадження 4-денного робочого тижня раніше виступав і соціаліст Берні Сандерс.

«З розвитком технологій і підвищенням продуктивності працівників настав час переходити до чотириденного робочого тижня без втрати зарплати. Користь від технологій повинні отримувати працівники, а не лише керівники компаній», — написав він.

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