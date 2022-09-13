Е-черга у прикордонних пунктах пропуску запрацює у жовтні — Finance.ua
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Е-черга у прикордонних пунктах пропуску запрацює у жовтні

Казна та Політика
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Е-черга у прикордонних пунктах пропуску запрацює у жовтні
Е-черга у прикордонних пунктах пропуску запрацює у жовтні
Сервіс електронної черги для перевізників на прикордонних пунктах пропуску запрацює у жовтні, анонсував заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у своєму телеграм-каналі.
«На першому етапі буде запущено пілотний проєкт на одному з пунктів пропуску. В тестовому режимі працюватиме web-портал із можливістю запису в чергу з будь-якої точки виїзду. До кінця року буде презентовано мобільний застосунок», — зазначив Найєм.
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За його словами, система передбачатиме інтеграцію з митними базами даних для пріоритету вантажів, а також зможе самостійно управляти потоками вантажів залежно від групи товарів.
Окремо заступник міністра інфраструктури наголосив, що використання е-черги буде повністю безкоштовним для перевізників.
Проєкт реалізовується у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, державними митною та прикордонною службами України та вже представлений перевізникам. Наразі триває збір зауважень і пропозицій з боку професійних об’єднань, уточнив Найєм.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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