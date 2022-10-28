Джонсон має намір просувати "план Маршалла" для України, - The Telegraph — Finance.ua

Джонсон має намір просувати "план Маршалла" для України, - The Telegraph Вчора 10:43

Колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон розглядає можливість створення нової організації, яка займалася б підтримкою України та відновленням зруйнованої війною економіки.

Про це повідомляє The Telegraph

Один із близьких друзів Джонсона назвав нову організацію сучасним аналогом «плану Маршалла». Він упевнений, що Борис Джонсон зможе залучити багато грошей від приватних донорів для відновлення економіки та інфраструктури України.

Повідомляється, що Джонсон наприкінці жовтня відкрив офіс у Вестмінстері, з якого він сподівається заснувати фонд.

Раніше повідомлялося, що Джонсон має намір продовжити просування підтримки України у країнах Заходу.

Також ми писали, що Борис Джонсон отримав нову посаду у Консервативній партії. Він очолить групу дружби з Україною.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.