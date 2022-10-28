Джонсон має намір просувати "план Маршалла" для України, - The Telegraph — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Джонсон має намір просувати "план Маршалла" для України, - The Telegraph

128
Колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон розглядає можливість створення нової організації, яка займалася б підтримкою України та відновленням зруйнованої війною економіки.
Про це повідомляє The Telegraph.
Один із близьких друзів Джонсона назвав нову організацію сучасним аналогом «плану Маршалла». Він упевнений, що Борис Джонсон зможе залучити багато грошей від приватних донорів для відновлення економіки та інфраструктури України.
Повідомляється, що Джонсон наприкінці жовтня відкрив офіс у Вестмінстері, з якого він сподівається заснувати фонд.
Раніше повідомлялося, що Джонсон має намір продовжити просування підтримки України у країнах Заходу.
Також ми писали, що Борис Джонсон отримав нову посаду у Консервативній партії. Він очолить групу дружби з Україною.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.