Джонсон має намір балотуватися на пост прем'єра після відставки Трас: чи є підтримка — Finance.ua

Джонсон має намір балотуватися на пост прем'єра після відставки Трас: чи є підтримка Вчора 17:58

Після заяви Ліз Трас про відхід з поста прем’єр-міністра Великобританії провели опитування, хто б міг зайняти її місце. За крісло прем’єра та лідера Консервативної міг би поборотися Борис Джонсон.

Про це свідчать дані опитування членів Консервативної партії, опубліковані на авторитетному сервісі YouGov.

Згідно з отриманими даними, більшість членів партії хочуть, щоб пост прем’єр-міністра знову зайняв Борис Джонсон, а далі колишній міністр фінансів Ріші Сунак та чинний міністр оборони Бен Уоллес. Особливо зацікавлені в поверненні Джонсона виборці Трас, а це 44% від їх числа.

Крім того, 62% консерваторів вважає, що з роллю прем’єра найкраще впораються Джонсон, Уоллес — 62%, Сунак — 60% і лідер палати громад Пенні Мордонт — 54%.

Водночас у партії побоюються, що суспільство погано сприйме ще одні вибори, тому майже 60% наполягають на єдиному кандидаті, а половина підтримала б вибори в один тур.

У свою чергу оглядач газети The Times Стівен Суінфорд у своєму Twitter повідомив, що Борис Джонсон має намір боротися за пост прем’єр-міністра Великобританії.

УНІАН За матеріалами:

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