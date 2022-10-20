Джонсон має намір балотуватися на пост прем'єра після відставки Трас: чи є підтримка — Finance.ua
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Джонсон має намір балотуватися на пост прем'єра після відставки Трас: чи є підтримка

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Джонсон має намір балотуватися на пост прем'єра після відставки Трас: чи є підтримка
Після заяви Ліз Трас про відхід з поста прем’єр-міністра Великобританії провели опитування, хто б міг зайняти її місце. За крісло прем’єра та лідера Консервативної міг би поборотися Борис Джонсон.
Про це свідчать дані опитування членів Консервативної партії, опубліковані на авторитетному сервісі YouGov.
Джонсон має намір балотуватися на пост прем'єра після відставки Трас: чи є підтримка
Згідно з отриманими даними, більшість членів партії хочуть, щоб пост прем’єр-міністра знову зайняв Борис Джонсон, а далі колишній міністр фінансів Ріші Сунак та чинний міністр оборони Бен Уоллес. Особливо зацікавлені в поверненні Джонсона виборці Трас, а це 44% від їх числа.
Крім того, 62% консерваторів вважає, що з роллю прем’єра найкраще впораються Джонсон, Уоллес — 62%, Сунак — 60% і лідер палати громад Пенні Мордонт — 54%.
Водночас у партії побоюються, що суспільство погано сприйме ще одні вибори, тому майже 60% наполягають на єдиному кандидаті, а половина підтримала б вибори в один тур.
У свою чергу оглядач газети The Times Стівен Суінфорд у своєму Twitter повідомив, що Борис Джонсон має намір боротися за пост прем’єр-міністра Великобританії.
За матеріалами:
УНІАН
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